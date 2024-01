Luca Jurman lascia Amici: spunta il video che zittisce tutti

Nel comunicato a firma di Paola Di Gesu di risposta agli attacchi di Luca Jurman torna virale un video del 2011 in cui il coach spiega perché lascia Amici

È diventato ormai argomento di discussione davanti ad una tazza di caffè o in una pausa tra studio e lavoro: la produzione di Amici è intervenuta ufficialmente contro i continui e duri attacchi di Luca Jurman nei confronti della trasmissione ideata e condotta da Maria De Filippi di cui è stato storico coach. Basta far presente la storia di Marco Carta per fare un tuffo nel passato di oltre 10 anni per ricordarsi di quel prof tanto severo quanto innovatore che infiammava i banchi del talent. I fan più accaniti sanno anche quanto il suo periodo ad Amici dal 2007 al 2011 sia stato foriero di talenti che hanno sfondato in campo discografico.

È stato prof, infatti, non solo del cantante vincitore di Sanremo 2009 con La forza mia ma anche di Valerio Scanu e soprattutto di Alessandra Amoroso di cui è stato addirittura produttore vocale del suo primo album Stupida. Luca Jurman, può piacere o meno, non è stato il primo scappato di casa che per caso è diventato professore, anzi, ha scritto la storia del talent. Per questo non è del tutto scontato dare ragione al musicista o alla produttrice esecutiva di Amici Paola Di Gesu che ha firmato il duro comunicato di risposta alle reiterate critiche dell’ex coach. La dipendente di Fascino ha anche spiegato dettagliatamente perché Luca Jurman ha lasciato Amici e non è solo dipeso dal suo coup de theatre. Nel 2011, come si può dettagliatamente vedere nel video allegato al nostro articolo tratto da TikTok, dopo l’esibizione di Antonella Lafortezza battuta da Vito e Virginio e quindi eliminata aveva deciso di lasciare definitivamente la scuola perché tutti i suoi allievi erano stati fatti fuori.

In quel momento il professore disse di voler continuare a seguirla perché aveva del potenziale per emergere e quindi di lavorare con lei anche al di fuori della scuola. Poi la scelta di lasciare dicendo che non avrebbe avuto senso continuare ad Amici ma nello stesso momento Luca Jurman fece anche polemica nei confronti del programma. In maniera molto sibillina disse che molte cose non erano andate come voleva senza però entrare mai nel dettaglio della questione. Maria De Filippi provò a convincerlo a restare ma non ci fu verso.

Luca Jurman cosa ha detto contro Amici

Solo in seguito il musicista ha spiegato che non riteneva giuste le affermazioni che facevano molti suoi colleghi nate per ragioni televisive più che accademiche. Rispetto a quanto detto e visto nel video però c’è anche la verità della produzione di Amici uscita ufficialmente allo scoperto con un comunicato pubblicato sui social. All’epoca fu lo stesso coach a voler lasciare con un colpo a sorpresa il talent e fu deciso dai vertici, nonostante le sue incessanti e repentine richieste di tornare nel cast, di non accettarlo. Il motivo era da ritrovare all’interno del percorso del musicista nella scuola con comportamenti e metodi “poco limpidi e funzionali alla vita artistica degli allievi”.

In molti credono che il problema dell’ex prof fosse la sua rivalità con Rudy Zerbi che lo stesso Jurman non ha mai ammesso ma che in un video ha attaccato dicendo che era odiato da tutti gli artisti anche se poi una volta nello studio di Amici lo salutavano fingendo affetto e stima. Va specificato che quello che ha detto Luca Jurman contro il talent è in sintesi racchiuso nei seguenti punti: cattivo utilizzo dell’autotune, l’aver lanciato la moda delle barre sui capolavori della musica italiana, il canto in playback e aver agevolato i figli di come LDA e Angelina Mango. Proprio con il figlio di Gigi D’Alessio l’ex coach si è reso protagonista di una live su Instagram in piena notte seguitissima dai fan del programma e che ha visto l’inserimento, tramite commenti, anche di tanti ex allievi di Amici come Alex Wyse e Aka7even.

Copyright Image: ABContents