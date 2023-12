Francesco Mariottini fidanzata ad Amici: chi c’era prima di Chris

Francesco Mariottini ha partecipato ad Amici e Alessandra Tognoloni era la sua fidanzata. Che fine ha fatto la ballerina e in che rapporti sono

Francesco Mariottini ha partecipato ad Amici nel 2007 arrivando fino alla finale e conquistando il premio della critica. Ex fidanzata ballerina all’epoca aveva 22 anni, caschetto biondo e occhi azzurri era il sex symbol di quella edizione e grande protagonista perché su di lui c’era un grande dilemma e non è come pensate voi quello legato alla sua sessualità. Aveva già un percorso ben avviato come danzatore classico avendo partecipato per anni al corpo di ballo della famosa scuola di Stoccarda ma non piaceva nel moderno, in particolare a Steve La Chance che si scontrava spesso con la maestra Alessandra Celentano. È rimasto storico un video di un passo a tre virale sui social ogni volta che Francesco Mariottini fa il giudice ad Amici in cui il biondo, oggi professionista, fa cadere Gianni Sperti. La stessa ex fidanzata storica di nome Alessandra Tognoloni all’epoca scrisse un’accorata lettera su Di Più, o meglio rispose alla domanda del giornalista dicendo che Mariottini era già un nome nel mondo della danza e che aveva più volte cercato di far capire al ragazzo che partecipare al talent sarebbe stato controproducente visto che era già un professionista e non di certo un allievo. Rimase stupita anche delle critiche, in particolare dell’essere legnoso, che gli venivano poste durante il suo percorso ad Amici 7. Va subito chiarito che Francesco Mariottini ad Amici non aveva nessuna fidanzata e non si è legato ad un’allieva della scuola come spesso accade negli ultimi tempi o come all’epoca fecero Elena D’Amario e Enrico Nigiotti. Principalmente era al centro del dibattito per come eseguiva le coreografie e non per la sua vita privata che invece anni dopo è stata al centro del gossip.

ma che ne sapete voi di amici, il vero incubo erano le coreografie di steve lachance che si metteva sempre a lato della ballerina per prenderla nel caso cadesse perché faceva prese troppo difficili e tutto ciò è costato a gianni sperti una caduta in diretta MA CHE NE SAPETE VOI pic.twitter.com/8pgHye1N0g — CAM ? (@sonocancro) September 2, 2021

Francesco Mariottini moglie e figli

Oggi Francesco Mariottini non ha moglie e figli come le fake news che girano su di lui ma ha un fidanzato di nome Chris Philippo, modello e fotografo. I due si conoscevano da 25 anni e prima di legarsi sono stati grandi amici. Il coming out del ballerino è arrivato solo l’anno scorso anche se la coppia stava insieme già da ben 6 anni e convive da 4 anni. Ricapitolando è vero che quando aveva 19 anni ha convissuto con Alessandra Tognoloni e che tra i due la relazione era sfociata in una convivenza di ben 2 anni e mezzo, ma non è vero che all’interno della scuola di Amici Francesco Mariottini si fidanzò con Cassandra De Rosa. La conferma è arrivata dallo stesso ballerino che è stato anche professionista nel programma di Maria De Filippi nell’edizione 2010. Oggi Alessandra Tognoloni è ancora in ottimi rapporti con il suo ex e spesso ballano ancora insieme, in particolare per la New Dance ASD. La ballerina continua ad essere un’etoile, attualmente al balletto di Montecarlo, proprio con il suo ex che ad oggi è ancora solista della stessa compagnia monegasca. Cassandra De Rosa oggi prosegue la sua attività di cantante in particolare vocalist animando serate e cene spettacolo. Durante questi anni ha collaborato a numerosi album e tour di altri artisti, tra gli altri anche come corista di Alex Britti.

