Anticipazioni Grande Fratello 30 ottobre: Alex deve abbandonare

Al televoto scontro Valentina Garibaldi. Stasera 30 ottobre le anticipazioni del Grande Fratello un nuovo ingresso e Alex spalle al muro per il video

Potrebbero essere due i concorrenti a dover abbandonare la casa. Stando alle anticipazioni del Grande Fratello di stasera 30 ottobre infatti, oltre ad un concorrente al televoto (in nomination ci sono Grecia, Massimiliano, Valentina, Garibaldi e Beatrice), Alex potrebbe essere costretto a lasciare il reality condotto da Alfonso Signorini. La settimana scorsa il marciatore aveva fatto una sparata in confessionale promettendo che se non si fosse trovato il video o l’audio delle avances di Beatrice nei suoi confronti si sarebbe ritirato dal gioco. Tutto lascia presupporre che la prova di quanto affermato dall’atleta sull’attrice di Vivere non ci sia, altrimenti sarebbe già stata mostrata la clip incriminata. A questo punto dato che ha sempre detto di non dire bugie e di essere un uomo di parola Alex deve abbandonare la casa per mantenere la promessa fatta prima a sé stesso e poi ai telespettatori. Non finisce qui gli spoiler sulla puntata di stasera del GF vedono un clamoroso colpo di scena. Inizialmente era previsto un nuovo ingresso, quello di Perla Vatiero ex di Mirko Brunetti con cui ha partecipato a Temptation Island e che nell’ultima puntata ha scritto una lettera a cuore aperto all’imprenditore di Rieti ammettendo per la prima volta di essere ancora innamorata di lui. La reazione del gieffino è sembrata piuttosto fredda per questo si è pensato ad un ritorno di Greta Rossetti, sempre come concorrente insieme a Rosanna Fratello. Anche questa idea su X (l’ex Twitter) non è stata accolta con calore così si paventa l’ipotesi, molto interessante e che creerebbe la giusta attenzione, un televoto tra Perla e Greta per far decidere al pubblico chi delle due potrà entrare nella casa.

Passando a cosa sta succedendo all’interno della casa stando alle anticipazioni del Grande Fratello di stasera 30 ottobre saranno due le storyline principali: la storia d’amore tra Paolo e Letizia shippati come Paoleti e la strana complicità tra Beatrice e Massimiliano con il tentativo tardivo di Garibaldi, in nomination, di recuperare. Il 30enne di origini calabresi si è distinto per delle affermazioni non poco piacevoli anche in questi giorni che lo vedono al televoto con Grecia, Valentina, la Luzzi e Massimiliano. Prima ha detto che una volta fuori si sarebbe vendicato per far uscire l’attrice anche a costo di pagare tutta l’Italia poi ha ritrattato indossando stanotte la felpa di Eva di Vivere in un tentativo estremo per riappacificarsi che per molti è stato visto come una strategia per ingraziarsi i voti dopo l’ennesimo aereo arrivato per Beatrice. Su questa scia c’è anche la scelta di Varrese di avvicinarsi alla Luzzi, una decisione presa subito dopo la puntata di giovedì e che ha visto l’attore cercare sempre più la complicità. In realtà si tratterebbe di una strategia architettata con Ciro per far vacillare la posizione di Beatrice anche perché Massimiliano crede ancora di aver avuto un testa a testa al televoto come riferitogli da Alfonso Signorini. Peccato però che le percentuali siano state ben altre. La pace tra la Luzzi e il resto del gruppo è caratterizzato comunque da critiche alle spalle da parte soprattutto di Anita, Rosy e Angelica che solo per accontentare Massimiliano fanno buon viso a cattivo gioco. Ancora non decolla la storia d’amore tra Paolo e Letizia nonostante la lettera del fidanzato che ha aperto la possibilità di potersi avvicinare al macellaio. Per ora nessun gesto che vada oltre semplici apprezzamenti con i fan che sognano ma che in concreto ancora non sono stati accontentati. Infine secondo le anticipazioni di stasera 30 ottobre del Grande Fratello tornerà l’argomento Heidi con Massimiliano che vedrà l’intervista che la Baci ha rilasciato a Verissimo dove ha nuovamente attaccato l’attore rivelando che il video mostrato nella precedente puntata non è quello dell’episodio incriminato e reso pubblico da Grecia.

Grande Fratello stasera 30 ottobre sondaggi televoto: chi esce

Al televoto di stasera 30 ottobre del Grande Fratello sono in lizza Massimiliano, Beatrice, Garibaldi, Valentina e Grecia. Il meno votato tra i cinque sarà eliminato dal reality. Se di Giuseppe Garibaldi abbiamo già analizzato il suo comportamento prima da nemico di Beatrice e poi con un avvicinamento sospetto a poche ore dal televoto, c’è tanto da parlare su Grecia. La Colmenares continua ad essere criticata dagli inquilini anche in circostanze del tutto futili e spesso viene isolata e attaccata senza un reale motivo. La scelta di sostenere Heidi sulle accuse nei confronti di Massimiliano non ha favorito la sua convivenza nella casa soprattutto dopo che nella puntata precedente è stato mostrato un video che scagionava Varrese. Il popolo di X (l’ex Twitter) è a favore di Grecia e la strategia è quella di dividere i voti tra lei e Beatrice per permettere ad entrambe di scampare all’ennesimo televoto. Anonima la settimana di Valentina senza un vero guizzo, decisamente lontana dall’offrire dinamiche che possano animare la casa. I sondaggi del televoto di stasera 30 ottobre del Grande Fratello vedono proprio un testa a testa tra Garibaldi e Valentina su chi sarà il meno votato e quindi l’eliminato. Pochi i punti percentuali che dividono i due con Grecia, Massimiliano e Beatrice che invece dovrebbero salvarsi con facilità. Al momento chi rischia è proprio Giuseppe Garibaldi che potrebbe diventare l’ennesimo concorrente eliminato dopo una nomination fatta da Beatrice.

