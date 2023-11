Cocktail d’amore Mahmood: testo e significato canzone

Il testo e il significato di Cocktail d’amore, la nuova canzone di Mahmood che ha fatto infuriare Cristiano Malgioglio

Mahmood ha fatto ritorno con Cocktail d’amore, canzone che segue la pubblicazione di Ghettolimpo, ultimo album del cantante nel 2021, e Brividi con cui l’artista ha vinto Sanremo nel 2022 con Blanco. Mancava da un po’, dunque, sulla scena il cantante di Soldi, uno dei talenti più limpidi della musica italiana, che ha regalato un pezzo come al solito molto dolce e intenso, in linea con la sua cifra estetica. Cocktail d’amore è un brano incentrato sulla fine di una relazione, un racconto dal tono malinconico, che passa in rassegna i momenti trascorsi insieme e che esprime ancora la volontà di passare del tempo con la persona amata, anche se la passione si è ormai esaurita. Il brano riunisce ancora una volta Mahmood e Dardust, che insieme hanno segnato pagine importanti della storia recente della musica, e la copertina del singolo porta la firma di Frederik Heyman, protagonista anche dell’ultimo tour di Beyonce.

Cocktail d’amore è un brano molto importante anche perché segna l’inizio di un nuovo capitolo nella carriera di Mahmood. Come anticipato in apertura, il cantante mancava ormai dalle scene da parecchio e, eccezion fatta per Brividi, da ben due anni non pubblicavo canzoni nuove. Un silenzio che si è fatto sentire, ampliato anche dalla cancellazione forzata di alcune date del tour nel 2022, ma che è stato ripagato da un brano di altissimo livello, che ha il compito di spianare la strada al nuovo progetto discografico di Mahmood, in arrivo con tutta probabilità nel 2024, con annesso tour in giro per l’Europa. Se il buongiorno si vede dal mattino, Cocktail d’amore è una canzone che fa davvero ben sperare per i progetti futuri dell’artista vincitore di Sanremo per ben due volte.

Anche prima del suo rilascio si è parlato moltissimo di questo nuovo brano di Mahmood a causa di un attacco frontale operato da Cristiano Malgioglio ai danni del giovane artista. Lo scrittore si è detto estremamente infastidito per la scelta del titolo della nuova vagone di Mahmood, uguale a quello del brano di Stefania Rotolo del 1979, scritto dallo stesso Malgioglio. Quest’ultimo ha trovato fuori luogo la scelta perché Cocktail d’amore è un titolo non banale, che non può essere “ricopiato” e affibbiato a un’altra canzone. Un’aspra critica, che però è sembrata abbastanza forzata, perché al di là della sovrapposizione del titolo, la canzone di Mahmood e quella scritta da Malgioglio non hanno nulla in comune e, in fin dei conti, molte canzoni hanno dei titoli uguali. Polemiche spente sul nascere, comunque, dal successo della canzone di Mahmood, che ha immediatamente colpito per la sua intensità e per il suo solito, altissimo, valore artistico.

LEGGI ANCHE: Recensione Tutta la luce che non vediamo: fiaba dolceamara per restare umani

Cocktail d’amore Mahmood: testo

Photo Credits: Image Photo Agency

Perché per stare bene

Ho bisogno di toccare il fondo

Sono un bugiardo se ti faccio vedere che ho tutto sotto controllo

Ma più rido, più mi si fredda il cuore

Dici di stare lontano dalle droghe

Per darti il mio goccio migliore

Ho bisogno di un cocktail d’amore

Ho bisogno di un cocktail d’amore

Volevo

Le ali di Pegaso

Che tu mi capissi quando cadevo giù

Io credevo

Fosse più tenero

Farlo davanti al PC

Se mi amerai fallo così

Stammi bene, mi mancherà

Morire insieme

Tra i laser light

Io ti volevo, volеvo, volevo

Perché per starе bene

Ho bisogno di sfogarmi solo

Non sono il tipo che convive né che ti chiede la mano in cortile

Se c’è freddo ti do la mia giacca

Se ferisci sarò, motherfucker

Volevo

Le ali di Pegaso

Che tu mi capissi quando cadevo giù

Io credevo

Fosse più tenero

Farlo davanti al PC

Se mi amerai fallo così

Stammi bene, mi mancherà

Morire insieme

Tra i laser light

Io ti volevo, volevo, volevo

Non ti conosco ma

Portami sulla torre dorata

Pure in un posto tra

Berlino est e l’acqua salata

Qua sono il più tosto

A darsi ferite per stare bene

Sai, quanto mi costerà

Sentire gli amici da sopra un altro van

Volevo

Le ali di Pegaso

Che tu mi capissi quando cadevo giù

Io credevo

Fosse più tenero

Farlo davanti al PC

Se mi amerai fallo così

Stammi bene, mi mancherà

Morire insieme

Tra i laser light

Io ti volevo (Volevo), volevo (Volevo), volevo (Volevo)

Perché per stare bene

Ho bisogno di toccare il fondo

Copyright Image: ABContents