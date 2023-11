Un professore 2 perché stasera non va in onda: quando esce

Un professore 2 perché stasera non c’è: i motivi del rinvio della fiction Rai con Alessandro Gassman prevista per stasera, e quando andrà in onda davvero.

Grandi cambiamenti, in queste ore, nella programmazione dei canali televisivi italiani. Dopo lo slittamento, a sorpresa, della puntata del Grande Fratello che doveva andare in onda ieri sera, anche Un professore 2, seconda stagione della serie di Rai 1 con Alessandro Gassman, cambia data. Lo ha comunicato poco fa la Rai, che nella prima serata di oggi, giovedì 16 novembre 2023, sulla sua rete ammiraglia trasmetterà invece una replica de Il commissario Montalbano: nello specifico, si tratterà dell’episodio intitolato La rete di protezione, andato in onda il 16 marzo 2020 e penultimo episodio mai prodotto della celebre serie con Luca Zingaretti. Già ieri, come detto, Mediaset aveva fatto un simile spostamento, rinviando a data da definirsi la prima puntata del nuovo game show condotto da Gerry Scotti, Io Canto Generation, che avrebbe dovuto fare il suo debutto questa sera su Canale 5. Il programma, piazzato da Mediaset al giovedì sera, aveva convinto la rete ad anticipare a mercoledì 15 novembre il secondo appuntamento settimanale con il Grande Fratello, ma nel tardo pomeriggio di ieri Canale 5 ha annunciato che in prima serata sarebbe invece andato in onda il film Il Gladiatore (2000) con Russell Crowe. La puntata del Grande Fratello è stata invece spostata a questa sera, tornando all’originale collocazione del giovedì.

La motivazione dietro questi due cambi di programmazione sia su Mediaset che sulla Rai è la medesima, e riguarda l’exploit di Jannick Sinner agli ATP Finals di Torino. Il 22enne tennista originario di Bolzano ha sorpreso tutti martedì notte, battendo il numero 1 al mondo Novak Djokovic e attirando grande interesse da tutti gli appassionati di sport e non solo nel nostro paese. Questa vittoria ha permesso a Sinner, astro nascente del tennis italiano e mondiale, di tornare in campo proprio questa sera contro il numero 8 al mondo, il danese Holger Rune, questa volta da grande favorito (anche perché Sinner occupa attualmente la posizione numero 4 nella classifica mondiale ATP). Il match verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su Rai 2, e ci si attende un grande riscontro di pubblico. Per questo motivo, la Rai ha scelto di concentrare i suoi sforzi sul match degli ATP Finals, mandando in onda una replica di Montalbano sulla propria rete ammiraglia. Una decisione fatta anche nel rispetto di Un professore 2, che rischiava di venire penalizzato da un debutto in cui ovviamente gran parte del pubblico sarà concentrato su Rai 2. Similarmente, ieri Canale 5 aveva deciso di spostare Io Canto Generation per non danneggiare l’esordio del programma di Gerry Scotti, scegliendo al suo posto uno show con un pubblico già consolidato come quello del Grande Fratello.

Un professore 2 quando va in onda

Un professore 2 è la seconda stagione della serie andata in onda originariamente su Rai 1 a partire dall’11 novembre 2021. Alessandro Gassman interpreta Dante Balestra, un eccentrico professore di filosofia che arriva in un nuovo liceo di Roma dopo otto anni di assenza, così da passare del tempo col figlio Simone, ora che l’ex moglie Floriana deve trasferirsi all’estero. Il protagonista della serie ha dovuto imparare a fare andare d’accordo nel corso della prima stagione, la sua vita professionale con quella privata, divisa tra la necessità di recuperare il complicato rapporto col figlio e la relazione intessuta con Anita (Claudia Pandolfi), una sua ex conoscente che è anche la madre di uno dei suoi alunni. Diretta da Alessandro Casale, che è subentrato in questa stagione ad Alessandro D’Alatri, è ispirata alla serie tv spagnola Merlì, andata in onda tra il 2015 e il 2018 su TV3.

Un professore 2 non tarderà molto a debuttare finalmente nella prima serata di Rai 1. La messa in onda della prima puntata, che era stata prevista all’inizio per questa sera, è stata rimandata solo di una settimana. I primi episodi di Un professore 2 verranno trasmessi dalla prima rete Rai giovedì 23 novembre 2023, ovviamente sempre in prima serata. La notizia è stata confermata dall’attore protagonista della serie Alessandro Gassman in un post sul social network X, in cui si è rallegrato, almeno, di poter passare la serata di oggi a guardare Sinner su Rai 2.

