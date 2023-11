Javier Milei presidente dell’Argentina: perché ha origini Italiane

Chi è stato eletto in Argentina nel 2023 è Javier Milei. Il presidente ha origini italiane: la sua famiglia

Il nuovo presidente dell’Argentina si chiama Javier Milei ed ha origini italiane scavando nel suo albero genealogico. 53 anni è nato a Buenos Aires il 22 ottobre del 1970 sotto il segno della Bilancia. Non sono i suoi genitori ad essere originari del Bel Paese, sua madre si chiama Alicia Lujan Lucich da sempre casalinga, mentre suo padre Norberto Horacio Milei ha una ditta di trasporti. Cavallo di battaglia dell’attuale presidente dell’Argentina durante la sua campagna elettorale è stato il difficile rapporto con i suoi genitori e la distanza che ha preso con la sua famiglia nel corso di questi anni. In un’intervista senza peli sulla lingua ha parlato delle violenze sia fisiche che psicologiche suo padre ha perpetrato nei suoi confronti quando era un bambino, motivo per cui non si parlano da 10 anni. Ha definito i suoi genitori tossici e il loro comportamento, a suo dire, ha anche inficiato sulla persona che è oggi. Javier Milei è entrato nel dettaglio di cosa gli faceva suo padre, lo picchiava pur essendo un 1.90 m e lui solo un fanciullo, gli urlava addosso dicendo che studiare era inutile e lo chiamava spazzatura e che sarebbe morto di fame perché incapace. Per quanto riguarda invece la mamma gli provocava forte stress perché lo criticava sempre, diceva che era inutile ciò che faceva e ogni cosa che faceva era sbagliata. A sorpresa però quando è arrivata la notizia della sua elezione a Presidente i genitori di Milei si sono presentati all’hotel Libertador dove c’era il comitato elettorale del loro figlio. Non hanno però rilasciato dichiarazioni alla stampa, la domanda quindi dei media locali era stata spontanea: erano tutte bugie quelle riferite sulla sua famiglia per accaparrarsi voti o li ha perdonati di recente? Differente invece è il rapporto con sua sorella Karina che gli è stata sempre molto vicina e che è suo capo della comunicazione, infatti l’ha definita uno dei principali motivi del suo successo politico. In pochi sanno che El Loco, suo soprannome per l’estrosità nel look, è stata una promessa mancata del calcio perché portiere professionista fino ai 18 anni nei Chacarita Juniors.

Javier Milei presidente dell’Argentina ha origini italiane per gli avi. Il bisnonno da parte di padre è infatti veneto e sembra che sia delle zone veronesi. All’epoca decise di trasferirsi in Sudamerica per fare fortuna come tanti altri della sua generazione. Un sogno americano che però si è sposato dagli Stati Uniti all’Argentina. L’origine del cognome Milei parte dal 1431 ed erano importanti conti della città di Verona appartenenti al consiglio dei nobili. Attualmente è molto diffuso in Veneto ed è il secondo cognome italiano più diffuso in Argentina con oltre 100 portatori. Una piccola curiosità: dati alla mano il cognome Milei è più diffuso in Ungheria e in Argentina che in Italia. L’avo italiano di Javier Milei presidente dell’Argentina si chiama Norberto Milei, attualmente però la sua discendenza sembra essere in Calabria e Umbria e non in Veneto.

