Ciao Darwin è in diretta o registrato?

Nel corso di questo ventennio uno dei programmi cult di Mediaset è stato Ciao Darwin che è sempre stato registrato ma che in questa edizione presenta un’importante novità. Non ci sarà la prova del Genodrome, eliminata dopo l’incidente avvenuto nel 2019 a Gabriele Marchetti e che lo ha paralizzato. Un evento che non ha però impedito al programma di tornare a distanza di quattro anni dall’ultima edizione con la versione Giovanni 8.7 con chiaro riferimento alla frase del Vangelo “chi è senza peccato scagli la prima pietra”. Un’altra novità è quello che vedrà avvicendarsi nel ruolo di Madre Natura quattro modelle top secret e non le classiche bellone annunciate con anticipo come accadeva negli anni trascorsi con Paolo Bonolis e Luca Laurenti alla guida dello show. Ovviamente confermate le prove storiche di Ciao Darwin come la prova di coraggio, a spasso nel tempo e la prova finale con i cilindroni. I telespettatori potranno tirare un sospiro di sollievo in Ciao Darwin 9 che inizia ogni venerdì alle 21.45 e termina all’incirca all’1 di notte: c’è sempre la sfilata con le classiche scadenze temporali di look (giorno, tempo libero, discoteca e notte). Tra le più virali di sempre ci sono infatti le sfilate di intimo che hanno lanciato sul piccolo schermo anche diversi volti all’epoca NIP che poi sono diventati famosi nel corso del tempo. Un’altra conferma rispetto al passato è il fatto che Ciao Darwin non è in diretta ma è registrato agli studi Titanus Elios di Roma più precisamente nella frazione Settecamini non tanto distanti da quelli di Uomini e Donne. Nel dettaglio il programma è stato registrato proprio un anno fa mentre Sonia Bruganelli, che si è occupata del casting, era impegnata come opinionista al Grande Fratello. Anche per Ciao Darwin 9 la sigla sarà Matti di Renato Zero che è stata portata anche nei vari format del programma in giro del mondo, infatti nelle ultime settimane è diventata virale la sigla della versione cinese di Ciao Darwin che ripropone la canzone del cantautore romano.

Ciao Darwin 9 quante puntate sono

Le puntate di Ciao Darwin 9 che corrispondono alle serate previste su Canale 5 sono 10. La prima puntata è il 24 novembre, poi le altre sono previste per l’1 dicembre, 8 dicembre, 15 dicembre, 22 dicembre, 29 dicembre, 5 gennaio, 12 gennaio, 19 gennaio e 26 gennaio. Ad oggi è stata confermata la messa in onda delle puntate durante le feste natalizie ma Mediaset potrebbe cambiare idea in base agli ascolti tv e addirittura scegliere di interrompere le tre puntate per poi terminare a febbraio e sfidare Sanremo come successo l’anno scorso con C’è Posta per Te di Maria De Filippi contro la finale della kermesse musicale condotta da Amadeus. Per quanto riguarda la durata, ogni puntata dura circa 3 ore e mezza. Sulle sfide invece c’è massimo riserbo e si conosceranno solo a poche ore dalla messa in onda, però attraverso i social sono stati diffusi alcuni spoiler: Angeli vs Demoni, Melodici vs Trapper e Influencer vs lavoratori. La giuria, ovvero il pubblico in studio, è formato da 200 persone. I principali volti del corpo di ballo sono Naomi Mele, cosentina, Veronica Lepri, Vincenza Botti, cilentana.

