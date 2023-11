Stella Frizzi quanti anni ha oggi: su Instagram con la mamma

L’età di Stella Frizzi figlia del compianto Fabrizio Frizzi e di Carlotta Mantovan. La passione per il pianoforte, i cavalli e la danza

Fabrizio Frizzi è morto il 25 marzo 2018 a 60 anni a causa di un’emorragia cerebrale dopo aver scoperto di avere un tumore al cervello e la piccola Stella, frutto dell’amore con la sua seconda moglie Carlotta Mantovan, sposata dopo il divorzio da Rita Dalla Chiesa, aveva solo 5 anni. Un dolore inspiegabile e soprattutto difficile da far comprendere ad una bambina così piccola che si apprestava a frequentare la prima elementare. Così la mamma maturò l’idea di abbandonare l’Italia, il suo lavoro in televisione, è stata infatti anche conduttrice di Sky Meteo24, per trasferirsi in Francia, precisamente in Provenza. Lì ha continuato la sua passione per lo sport, in particolare per il trekking che non possono mancare in paesaggi così naturalistici della Francia meridionale, e la cura per i cavalli. Un hobby che Carlotta Mantovan ha trasmesso anche a sua figlia Stella. Dopo anni di silenzio la seconda classificata a Miss Italia 2011, trasmissione in cui ha conosciuto quello che sarebbe diventato il suo futuro marito Fabrizio Frizzi, ha deciso di ritornare in Italia sotto suggerimento della sua piccola ragione di vita che ha fatto comprendere alla madre l’importanza di riprendere in mano la propria vita ripartendo dal paese che forzatamente ha voluto lasciare. La concorrente di Ballando con le Stelle, come riporta TGcom24, ha voluto ascoltare i consigli della figlia, così nel 2023 ha deciso di tornare nella sua terra d’origine.

Stella Frizzi instagram

Oggi Carlotta Mantovan e Stella Frizzi vivono insieme a Roma dove la piccola frequenta la quinta elementare. I paparazzi le hanno anche immortalate durante un pranzo di socializzazione tra compagni di classe. Un momento di normalità per mamma e figlia che hanno condiviso insieme questo evento speciale e significativo per la crescita personale. La giornalista non ha mai nascosto quanto la sua bambina sia il centro della sua vita e quanto si sia impegnata a parlare quotidianamente di suo padre per far sì che lei abbia sempre vivo il ricordo di Fabrizio Frizzi. Infatti attualmente la ragazzina conosce bene suo padre e tutta la sua carriera ma soprattutto che persona era nonostante fosse diventata a soli cinque anni orfana di padre. Oggi Stella Frizzi ha 10 anni di età e uno dei suoi sport preferiti è la danza e chissà se da grande non possa diventare una ballerina visto che è molto talentosa. Su Instagram Carlotta Mantovan condivide spesso scatti della sua Stellina senza mai mostrare come è diventata per tutelare la privacy della sua famiglia e della bambina fino a quando probabilmente non diventerà maggiorenne e potrà scegliere cosa fare della sua vita e della sua popolarità. Sui social però la concorrente di Ballando con le Stelle ha voluto mostrare la sorpresa fatta alla figlia per il suo decimo compleanno, il 3 maggio 2023. Ha deciso di esaudire il suo desiderio portandola a Disneyland Paris facendole trascorrere qualche ora con lo sceriffo Woody, personaggio di Toy Story a cui il padre Fabrizio Frizzi aveva prestato la voce doppiandolo nei primi tre film della saga. Un momento molto toccante è stato anche quando Stella Frizzi ha suonato al pianoforte del padre come mostrato dalla madre su Instagram.

