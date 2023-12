Eliminato Bake Off ieri sera 1 dicembre chi è uscito grembiule blu ricette

In viaggio per i mercatini di Natale e un eliminato clamoroso ieri sera 1 dicembre a Bake Off: grembiule blu a Tommaso e chi sono i semifinalisti

Sono scintille nel programma di Real Time condotto da Benedetta Parodi ad un passo dalla semifinale con i concorrenti a rischio rissa e un eliminato ieri sera 1 dicembre a Bake Off Italia che fa ancora scalpore dopo quello della scorsa puntata. Il tema della serata è dedicata ai dolci tipici delle principali capitali europee che si possono ritrovare nei mercatini di Natale. Nella prima prova a destare polemiche è la catena per scegliere quale dolce realizzare, Gabriele sfrutta il vantaggio del grembiule blu del passato episodio del programma e decide di riprodurre un krapfen, dolce tipico tedesco. Inoltre deve dare il via alla gara stabilendo chi dopo di lui deve decidere quale preparato eseguire e dà la possibilità di farlo a Danila che si butta sui churro, spagnoli, e poi stabilisce che possa esprimersi Tommaso che va sui waffel, belga, e sceglie Fabio che punta sugli scone, dolcetti inglesi di pan di spagna ripieni di cioccolato e panna. In questo modo rimane fregata Roberta che deve per forza fare i pastel de nata, portoghesi, che non sono altro che dolcetti di pasta frolla ripieni di crema catalana, per superare la prova. Quest’ultima concorrente darà i numeri perché si sentirà penalizzata dai suoi compagni pensando che la ritengono la più forte e per questo le hanno giocato questo brutto scherzo per eliminarla. A sorpresa all’inizio Gabriele sembra aver fatto la scelta sbagliata risultando uno dei più scarsi del primo test ma ottiene poi i complimenti di Tommaso Foglia che si estendono anche a Roberta che godrà tantissimo di questo risultato. Si passa poi alla seconda manche, ieri sera 1 dicembre a Bake Off, con l’esecuzione di una torta sacher, dolce austriaco che tutti quanti conosciamo, pan di spagna a cacao con una bella glassa fondente ripiena di marmellata artigianale all’albicocca. C’è però un piccolo cambiamento della ricetta originale per mettere in difficoltà i concorrenti rimasti in gara, al centro ci devono essere delle foglie d’oro e la glassa deve essere solo nella zona superiore e non ai lati. Inoltre l’imbottitura deve essere gelificata.

Bake Off 2023 ieri sera 1 dicembre: grembiule blu e eliminato

Ieri sera 1 dicembre a Bake Off il grembiule blu va a Tommaso, medaglia d’oro di questa seconda prova. Solo secondo Gabriele, terzo Fabio, quarto Roberta e quinto Danila con questi ultimi tre a rischio eliminazione. La terza manche sarà nefasta per tutti che dovranno realizzare dei difficili Religieuse, in pratica si tratta dei bignè che sono presenti sopra la torta Saint Honoré. La difficoltà di questa ricetta sta nell’altezza della pasta chou che in questo caso per i giudici dovrà essere di 40 cm. Rimangono con un passo fuori dal programma di Real Time per sempre Danila e Roberta. Chi è uscito ieri sera 1 dicembre a Bake Off è Danila. La concorrente 62enne della trasmissione è di origini bresciane, infatti è nata e vive a Montichiari, casalinga dopo la nascita di suo figlio e dapprima impiegata. Ha sempre fatto dolci tradizionali per poi appassionarsi negli ultimi anni alle american cakes e per questo irrisa dai suoi compaesani. Aveva scelto di partecipare alla trasmissione per dare loro un bello smacco e che ci è riuscita pienamente.

