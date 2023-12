Elio Lorenzoni lavoro: patrimonio fidanzato Belen Rodriguez un giallo

Si chiama Elio Lorenzoni il fidanzato di Belen Rodriguez. Di lavoro fa l’imprendtore nel settore motori a Brescia, ma c’è un piccolo giallo sulle sue quote nell’azienda di famiglia e quindi sul suo reale patrimonio

Oramai è noto che il fidanzato attuale del 2023 di Belen Rodriguez è Elio Lorenzoni, per la seconda volta un uomo di professione lontano dal mondo dello spettacolo. A scatenare il gossip sulla coppia prima i rumors poi il settimanale Chi con tanto di foto e infine la stessa show girl argentina che ha ufficializzato su Instagram la sua grande storia d’amore, dopo la terza rottura con il padre di suo figlio Santiago, Stefano De Martino. La biografia di Elio , “l’immenso” come lo apostrofa amorevolmente la ex conduttrice Mediaset, è diventata all’improvviso tra le più ricercate, anche perchè il fidanzato attuale di Belen Rodiguez non ha profli social, o meglio non ha nè Facebook nè Linkedin e Instagram con profilo privato aperto a soli 500 fortunati follower. Si sa di Lorenzoni, grazie anche ai vari indizi lasciati dal già volto de Le Iene, che è nato a Brescia il 22 ottobre del 1983 ( o 1989 secondo altre fonti) e ha 40 anni. Dopo il liceo scientifico in città si laurea in Ecoconomia all’Università del Sacro Cuore a Milano. La sua carriera pare sia solo nell’azienda di famiglia e c’è una diatriba riguardo al suo ruolo nella società di cui è erede. Di sicuro Elio Lorenzoni di lavoro fa l’imprenditore, nel dettaglio si occupa della vedita di accessori e pezzi di ricambio per auto, moto e veicoli in generale. Per alcuni giornalisti è presidente di Lorenzmotors e amministatore delegato della Lorenzoni srl, entrambe partecipate della storica azienda famigliare.

Elio Lorenzoni patrimonio

Per altri invece il fidanzato di Belen Rodriguez ha “solo” (si fa per dire) una quota di minoranza pari al 13% (dal valore secondo Affari Italiani di 5 mila euro) nella Lorenzoni srl, con sede a Brendizzole, paese d’origine dell’imprenditore. Non è noto, ovviamente, se il suo potere e i suoi guadagni a lavoro siano stati ridotti di recente, oppure il suo ruolo è sempre stato ai margini. Per quanto riguarda il patrimonio di Elio Lorenzoni, il compagno dell’argentina dovrebbe guadagnare “solo” 500 mila euro all’anno in media, cifra che può crescere o diminuire in base agli introiti annuali della società del padre. Lo scorso anno l’azienda di cui è erede la dolce metà della showgirl ha fatturato 11 milioni di euro e calcolando che Elio non ha nè moglie o ex moglie nè figli e nemmeno fratelli e sorelle e potrebbe essere l’unico erede. I genitori di Elio Lorenzoni sono Mauro e Ivana che detengono rispettivamente il 53% e il 33% del pacchetto azionario. Inoltre la coppia dovrebbe essere proprietaria anche dell’albergo Hotel La Corte a Brendizzole tramite un’altra società che si chiama Helios srl e che ha fatturato oltre 300 mila euro. La famiglia dell’imprenditore legato a Belen Rodriguez è proprietaria anche di un’altra partecipata Frama, a cui sono intestati diversi terreni. Sempre secondo Affari Italiani a Elio Lorenzoni non sono intestate proprietà, terreni e quote di altre partecipate.

