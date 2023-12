Fiammetta Cicogna che fine ha fatto oggi: separazione e nuovo lavoro

Fiammetta Cicogna, oggi 35 anni e con due figlie avute dall’ex Carl Hirschmann, vive una nuova vita e ha lanciato un brand di gioielli

Circa 10 anni fa non c’era un giorno in cui non si parlava di Fiammetta Cicogna, ha esordito con la pubblicità della Tim in cui interpretava una tastierista e di lì la sua carriera decollò. Divenne co conduttrice di qualche puntata del Chiambretti Night per essere poi licenziata a causa di un volo cancellato che non le permise di prendere parte ad una registrazione e approdò poco dopo in solitaria al timone di Wild Oltrenatura, fortunato programma Italia 1. Si vociferava per lei di un ruolo di punta al Festivalbar anche per il successo riscontrato a Tamarreide e aveva la strada spianata per il ruolo di co conduttrice al Festival di Sanremo o almeno così sembrava. All’improvviso la stella di Fiammetta Cicogna ha smesso di brillare dal punto di vista del successo, non era più sulla cresta dell’onda come un tempo ed è apparsa in piccoli ruoli, infatti al cinema ha partecipato ai film Tutta colpa di Freud e Sapore di Te. Il motivo per cui ha deciso di scegliere di dosare le sue apparizioni in tv, ad eventi come modella e sul grande schermo li ha spiegati la stessa bionda milanese in un’intervista recente. Fiammetta Cicogna oggi ha fondato un brand di gioielli dal nome Inbilico che sponsorizza anche sul suo profilo Instagram ufficiale che conta quasi 300 mila follower. Potremmo definire quello dell’imprenditrice solo in parte il nuovo lavoro della ragazza della pubblicità della Tim perché non ha interrotto del tutto la sua carriera partecipando al film con Luca e Paolo Il giorno più bello e poco prima ha fatto parte del cast di In Vacanza su Marte.

Fiammetta Cicogna separazione

Fiammetta Cicogna ha rivelato di aver dovuto superare il dolore della separazione dal padre delle sue due figlie gemelle Gaia e Gioia rendendo pubblico di essere stata tradita dal suo ex compagno Carl Hirschmann. I due non si sono mai sposati anche se in tanti credono che il ricco imprenditore sia l’ex marito di Fiammetta Cicogna. A cuore aperto ha spiegato di essere stata sempre stata coscienza dell’indole di Hirschmann a cedere alla corte di altre donne o a sua volta a cercare altro fuori dalla loro relazione di coppia. Molto innamorata ha sempre fatto finta di non vedere anche perché sospetta di essere stata tradita anche quando era incinta. Alla fine è scoppiata e non è riuscita più a sopportare le relazioni extraconiugali del suo compagno e padre delle sue figlie. Ha rivelato anche perché si è vista con una netta frequenza minore rispetto al passato sia in televisione che al cinema. Fiammetta Cicogna oggi non lavora più come prima perché ha scelto di mettere da parte la sua carriera per seguire l’ex nei suoi spostamenti per lavoro con consapevolezza e senza nessun rammarico e rancore per questa scelta che l’ha portata anche a crescere personalmente le sue figlie. Per la cronaca Carl Hirschmann è un multimilionario di origini svizzere tra i più ricchi al mondo dato che ha ereditato un grande patrimonio e risulta il più pagato grazie all’intuizione di aver suddiviso gli investimenti in vari settori, dalla vodka ad una squadra di calcio fino alla ristorazione.

