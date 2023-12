Grande Fratello chi è uscito ieri sera 11 dicembre: percentuali schiaccianti

Le percentuali del televoto di ieri sera 11 dicembre del Grande Fratello rivelano nuove forze: nessun eliminato ma un preferito da tenere d’occhio

Non c’è stato un eliminato quindi nonostante l’attesa da parte dei fan del programma nessuno è uscito ieri sera 11 dicembre al Grande Fratello. Al televoto si è votato per il preferito ma soprattutto per decretare chi dei concorrenti in nomination sarebbe andato direttamente a rischio eliminazione nella prossima puntata. Le percentuali non lasciano dubbi, oltre a Beatrice Luzzi c’è un’altra grande favorita per la vittoria finale soprattutto dopo l’eliminazione di Mirko Brunetti. Allo stesso tempo chi credeva di poter contare su un fandom forte, e anche ieri sera durante la puntata ha sottolineato quanto sia seguita, rischia davvero grosso. In nomination ieri sera 11 dicembre c’erano quattro concorrenti: Perla Vatiero, Vittorio Menozzi, Marco Maddaloni e Sara Ricci. Se per il modello si trattava dell’ennesima prova da superare, per gli altri è stato un vero e proprio test per capire il riscontro fuori dalla casa e le risposte sono state tante. Chi ha ottenuto più preferenze è stata Perla che ha ottenuto addirittura il 49%, un dato importantissimo che evidenzia quanto la ex di Temptation Island sia seguita in questa nuova avventura anche dopo l’eliminazione di Mirko. Ottimo risultato in termini di percentuali ieri sera 11 dicembre al Grande Fratello anche per Vittorio che ha ottenuto il 29% conquistando l secondo posto. Chi invece è crollata perché non più supportata dal fandom di Beatrice Luzzi è stata Sara Ricci che ha ottenuto solo il 3% delle preferenze, un dato che la candida ad essere in lizza per diventare la prossima eliminata del reality condotto da Alfonso Signorini. Buon riscontro per Marco Maddaloni al suo primo televoto che ha ottenuto il 19% dimostrando ancora una volta di essere un grande giocatore dopo le vittorie a Pechino Express e L’Isola dei Famosi.

Grande Fratello ieri sera 11 dicembre cosa è successo

Puntata di scontri, litigi e sorprese ieri sera 11 dicembre al Grande Fratello, il solito menu per il reality dove a farla da padrone è ancora una volta il triangolo Mirko, Perla e Greta. L’eliminazione dell’imprenditore non ha interrotto i confronti tra i tre ex di Temptation Island, questa volta è stato il turno di Mirko con la ex Perla per un ultimo (si spera) definitivo confronto. Alla fine dopo aver rivisto la loro esperienza Temptation Island Mirko ha confermato di voler mettere un punto alla storia precisando che il bene per la Vatiero ci sarà sempre. Per il confronto con Greta invece ci sarà tempo e se ne parlerà probabilmente sabato come anticipato dallo stesso Alfonso Signorini. Non poteva mancare come protagonista Beatrice Luzzi che ha dovuto fronteggiare gli attacchi di Massimiliano Varrese, ma soprattutto questa volta quelli di Sara Ricci e Rosanna Fratello che hanno alzato ulteriormente il livello delle offese. Per la cantante l’attrice è nessuno e non ha una carriera, mentre per l’ex collega di Vivere la Luzzi odia tutte le donne giovani e belle. Il momento più alto però soprattutto per i social si è avuto quando Beatrice ha potuto rivedere i due figli e il cane Simba. Al momento di salutare la mamma, Valentino, il più grande dei due, ha rivelato alla mamma di non fidarsi di Massimiliano “non ascoltarlo a quello, non è un uomo, è solo un vigliacco”, queste le parole pronunciate e che hanno scatenato i social.

Copyright Image: ABContents