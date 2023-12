Rossano Ferretti chi è il parrucchiere di Hair Style: prezzi

Il Mondo Glamour e lo Stile di Rossano Ferretti nei suoi saloni di bellezza: quanto costa una piega dal famoso parrucchiere di Hair Style

Rossano Ferretti è il parrucchiere del programma di Real Time che è famoso in tutto il mondo grazie ad una innovativa quanto segreta tecnica di taglio chiamata Invisibile Haircut. Nato nel 1960 a Campegine, in provincia di Parma, oggi ha 63 anni ed è figlio d’arte. Suo nonno era barbiere e sua madre parrucchiera. Fin da bambino armeggia con tinte, forbici e shampoo nel locale di famiglia per poi aprire il primo salone tutto suo a Parma centro. Un successo che lo spinge a studiare a Londra dal celebre Sassoon dove, fatto il salto di qualità sul tema tagli e colore, inizia, come sua stessa ammissione, a girare il mondo. In curriculum così Rossano Ferretti del programma di Real Time Hair Style ha 22 saloni in tutto il mondo. Per chi si chiedesse cosa ha di speciale la sua biografia interamente dedicata al suo essere parrucchiere è il suo stile all’avanguardia che ha creato un Italia una vera e propria scuola e l’idea di portare tra i primi un salone di lusso in hotel come al Four Seasons di Milano. È noto anche per la sua scuola di pensiero sul capello “su misura”. Ogni hair style deve assecondare il movimento naturale che le singole ciocche possiedono. Rossano Ferretti ha iniziato con la moda ed è arrivato a pettinare Kate e Pippa Middleton. In alcune interviste ha ricordato come da ragazzino fosse preso in giro per il suo sogno di diventare un parrucchiere famoso. Per quanto riguarda la vita privata, lo stesso giudice di Hair Style ha dichiarato di avere una compagna, una ex moglie e due figli entrambi calciatori. Il maggiore ha vestito le maglie tra le altre di Carpi, Pavia e Cardiff, il minore era nelle giovanili del Milan ma ha terminato la carriera a causa di diversi infortuni.

Rossano Ferretti prezzi: quanto costa un taglio

Parliamo di ciò che tutti vogliamo sapere: i prezzi. L’esclusività dei saloni Rossano Ferretti e la qualità dei servizi hanno il loro costo, ma vale davvero la pena? Approfondiremo i prezzi e ti aiuteremo a comprendere la relazione tra la qualità del servizio e l’investimento che sei disposto a fare. Da un lato, i kit per capelli possono variare da 91 a 170 euro. Allo stesso modo, uno shampoo singolo può costare da 14 a 50 euro, un taglio intorno ai 150 euro mentre i prodotti per la cura della pelle oscillano tra 18 e 24 euro. D’altra parte, gli accessori come beauty case, pettini e spazzole costano tra 18 e 28 euro. Le maschere per capelli si aggirano intorno ai 60 euro, e gli spray possono costare fino a 42 euro. I vari saloni di Rossano Ferretti offrono campioni gratuiti e spedizioni gratuite per ordini superiori a 50€. Senza contare che sul sito web hai l’opportunità di fare un test per scoprire che tipo di capelli hai, i problemi più significativi della tua chioma e le sue caratteristiche più importanti. Inoltre, alla fine del test, puoi ricevere raccomandazioni sui prodotti che meglio si adattano alle esigenze del tuo cuoio capelluto e dei tuoi capelli. Questi prezzi possono variare nel tempo ed è meglio che si acceda al sito web ufficiale del negozio per sapere esattamente quanto pagherai per ciò di cui hai bisogno. Senza contare che lì puoi anche accedere a un account WhatsApp per risolvere tutti i tuoi dubbi e ricevere un’attenzione più personalizzata. Inoltre, i prezzi sia dei prodotti che dei servizi possono essere abbastanza accessibili per tutti i budget. Per conoscere i prezzi dei trattamenti effettuati direttamente nei saloni, è necessario comunicare direttamente con il personale. Ovviamente ogni caso è diverso e, quindi, i servizi sono personalizzati e i prezzi possono variare.

