Gabriella Pession con chi sta oggi dopo Sergio Assisi

Gabriella Pession e Sergio Assisi si sono fidanzati sul set della fiction Capri, da anni non stanno più insieme ma nell’immaginario collettivo sono sempre Ferdinando e Carolina

No, Gabriella Pession e Sergio Assisi non stanno insieme e ormai da quasi dieci anni lo sappiamo. Resta però quell’alone di inguaribile romanticismo di chi guardando in tv, in rare apparizioni negli ultimi periodi, i due attori pensa sempre alla loro storia e cerca di ricordare i motivi della rottura. Giovani e rampanti poco più che ventenni i due attori si conoscono sul set di Ferdinando e Carolina film di Lina Wertmuller. Era il 1999 quando fecero entrambi il loro esordio da protagonista sul grande schermo, in quella occasione nonostante condividessero la maggior parte delle scene insieme tra i due si creò solo un’amicizia. Entrambi erano single però non scattò quella scintilla che solo anni dopo si sarebbe palesata tra i due trasformandoli in coppia. Bisogna aspettare il 2005 quando nei panni di Vittoria e Umberto hanno iniziato a girare la fortunata fiction di Raiuno Capri. Durante le riprese della prima stagione, come ha raccontato in diverse interviste anche il collega Kaspar Capparoni, si vedeva che tra loro c’era ben altro oltre al feeling in scena. Lo stesso attore che ha interpretato Massimo Galiano si è lasciato scappare che ha fatto in parte da Cupido per i suoi amici, invitandoli spesso a bere qualcosa insieme o a farsi una chiacchiera in una stanza di hotel durante i giorni in cui erano a lavoro per la serie cult nata da un’idea di Carlo Rossella. Dopo pochi mesi Gabriella Pession e Sergio Assisi hanno ufficializzato di stare insieme anche nella realtà presenziando a diversi eventi e andando a vivere insieme a Roma.

Con il tempo però il rapporto ha cominciato ad incrinarsi, lei si sentiva sempre più sola nel cercare di salvare la relazione, lui non riusciva a fare un passo indietro rispetto alla sua particolare visione dell’amore. Si sono lasciati dopo sette anni di relazione e la Pession, reduce dal successo de La Porta Rossa, non si è nascosta di fronte ai giornalisti riguardo ai motivi della rottura. La storia d’amore con Sergio Assisi era arrivata al capolinea perché probabilmente erano arrivati ad un punto di non ritorno a causa di una serie di errori accumulati nel corso del tempo. Si erano isolati troppo e avevano impostato il loro rapporto sullo scontro e il litigio piuttosto che sulla comprensione e il dialogo.

Gabriella Pession e Sergio Assisi perché si sono lasciati

L’attrice ha preferito così dare un taglio netto ad un ramo ormai malato perché non c’erano più i margini per salvare quello che era rimasto del loro sentimento. I rapporti tra i due sono sempre rimasti ottimi, nel senso che hanno chiuso ma non hanno portato rispettivamente rancore e nemmeno si sono gettati fango mediatico addosso. Anzi l’attore napoletano ha sempre parlato benissimo della sua ex fidanzata dicendo che era sereno nel vederla felice con un nuovo uomo e dei figli. L’attore che interpretava Umberto in Capri non ha mai sognato una famiglia, gli basta essere innamorato dell’amore e avere una donna fissa solo se veramente gli brillano gli occhi senza per forza avere una persona accanto.

Gabriella Pession e Sergio Assisi sul set di Capri

In un’intervista a Le Iene l’attrice ha confessato di essere stata tradita e di aver tradito ma senza rivelare se fosse avvenuto durante la relazione con il suo ex collega. Oggi Sergio Assisi è single anche se è stato paparazzato accanto ad una donna misteriosa mora. Gabriella Pession invece si è sposata e suo marito è Richard Flood, attore conosciuto anche lui su un set, in questo caso di una serie tv inglese dal titolo Crossing Lines. Il matrimonio è stato celebrato il 7 settembre 2016 a Portofino e dal loro amore è nato il figlio Giulio che oggi ha 9 anni.

