Sergio Assisi oggi che fine ha fatto l’attore di Capri

Sergio Assisi oggi ha 51 anni, vive a Napoli e ha in parte cambiato lavoro: di cosa si occupa dopo il successo raggiunto con Capri

Sono passati quasi venti anni dalla prima puntata di Capri nel 2006 che ha consolidato il successo di Sergio Assisi già ottenuto al cinema con Ferdinando e Carolina. Protagonista indiscusso per anni del piccolo schermo lentamente è apparso sempre meno in tv e nelle sale lasciando ai fan più affezionati la curiosità su di cosa attualmente si occupa nella vita. In realtà è semplice rispondere alla domanda che fine ha fatto Sergio Assisi visto che è cambiato il modo ma non la sostanza del suo essere artista. Oggi ha 51 anni e continua a fare l’attore maggiormente a teatro e al cinema. Negli ultimi anni è stato protagonista di diversi tour teatrali tra i quali del fortunato spettacolo L’Ispettore Drake e il delitto perfetto. Questo è stato uno dei momenti della carriera dell’attore napoletano che ha dimostrato la sua capacità anche di regista e sceneggiatore. Se infatti da interprete ha fatto parte del cast del film “Chi ha rapito Jerry Calà?” nel ruolo di Mirko, pellicola che è presente nelle piattaforme streaming a Natale 2023, oggi il principale lavoro di Sergio Assisi è quello di regista. Ha diretto Il mio regno per una farfalla che ha terminato di girare nel novembre 2023 interamente sull’isola di Ischia. L’attore napoletano è stato spesso avvistato nel porto dell’Isola Verde e alla Baia di Cartaromana, non si conosce la data di uscita del film. La sua ultima intervista in tv risale invece allo scorso aprile alla trasmissione Ciao Maschio condotta da Nunzia De Girolamo dove si è più che altro definito con diversi aggettivi come irrequieto, empatico, Peter Pan senza sostanzialmente parlare realmente della sua vita sentimentale e della sua carriera. Attualmente non risulta che Sergio Assisi abbia una compagna e in passato non ha avuto moglie e figli. L’unica sua relazione nota è quella con Gabriella Pession con cui ha lavorato prima in Ferdinando e Carolina e successivamente in Capri ed è proprio sul set della fiction Rai nata da un’idea di Carlo Rossella che i due si sono fidanzati e sono stati insieme per sette anni.

Sergio Assisi in Capri

Sergio Assisi in Capri ha interpretato il personaggio di Umberto Galiano nella prima e seconda stagione della fiction Rai. Nipote di Donna Isabella, che vedremo viva nella terza stagione della serie interpretata da Lucia Bosè, è fratello scapestrato e sciupafemmine del più serio Massimo Galiano, a cui ha prestato il volto Kaspar Capparoni. Soprannominato il Re di Capri non fa altro che sperperare il denaro di famiglia tra vestiti firmati, locali alla moda e belle donne. Invaghitosi di Vittoria Mari, che si scoprirà essere nipote naturale di Reginella dato che è nata dalla relazione di sua figlia con un camorrista, Umberto tenta in tutti i modi di conquistarla.

Gabriella Pession e Sergio Assisi sul set di Capri

Il personaggio di Gabriella Pession cede alla corte dell’imprenditore e manda a monte il suo matrimonio, il suo lavoro da psicologa e la sua vita a Milano per trasferirsi in pianta stabile sull’Isola Azzurra per dirigere l’hotel e il ristorante di Villa Isabella che ha ereditato insieme ai fratelli Galiano. Nonostante dica di amarla Umberto non perde la sua indole di latin lover e la tradisce con la modella spagnola Ines. Vittoria non perdonerà mai questo tradimento e non tornerà più con Umberto, la verità è un’altra però. Si tratta solo di una scusa perché è segretamente innamorata di Massimo, fratello del suo ex, con cui avvierà una relazione clandestina. La prima stagione di Capri termina con Umberto che, risolti i suoi guai giudiziari in cui era incappato per errore, lascia l’isola per dimenticare Vittoria. Nel secondo capitolo della serie ritorna sposato con Ines che puntualmente tradisce fino a mandare all’aria il matrimonio. Successivamente si fidanza con Daiana

Copyright Image: ABContents