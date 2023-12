Grande Fratello chi è stato nominato ieri sera 16 dicembre: preferiti e motivazioni

Le nomination di ieri sera 16 dicembre al Grande Fratello: tre concorrenti al televoto, Massimiliano Varrese tra i preferiti scatena i social

Per chi si aspettava fuoco e fiamme ieri sera al Grande Fratello nella puntata del 16 dicembre rimarrà con una grande amarezza; le nomination sono state di una noia esagerata da far rimpiangere Sara Ricci. Cesara Buonamici stupisce e rende immune Rosanna Fratello, che dopo lo sbrocco sul Natale contro Beatrice Luzzi ha fatto molto poco per creare dinamiche. Probabilmente il fiuto della giornalista sente che potrebbe regalare momenti più intensi. I preferiti di questa settimana al Gf sono Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese che risultano l’uomo e la donna più votati dai loro compagni, a loro si aggiungono Paolo, Letizia e Rosy Chin. Le nomination palesi iniziano con motivazioni banali, quelle per intenderci che fanno infuriare Alfonso Signorini perché sono senza creare mordente.

Fiordaliso vota Greta per il classico ci ho legato poco, la segue a ruota Marco Maddaloni che annoia con la solita solfa del mi dispiace ma ci parlato poco e del fatto che ha con tutti un buon rapporto. La Rossetti annuisce senza replicare, è troppo presa dal ruolo di ferita dalla rottura definitiva con Mirko che vuole avere del tempo per stare da solo con sé stesso. Neanche Perla regala una gioia e nomina Vittorio. Non se la sente di indicare la sua rivale Greta, non ne capiamo il motivo, e pur non avendo nulla contro il modello torinese preferisce andare ad esclusione e tutelare il resto dei nominabili presenti al tavolo delle palesi con cui ha un rapporto speciale. Alfonso Signorini prova a punzecchiarla ricordando che il ragazzo piace tanto alla ex tentatrice di Temptation Island, lei nega.

Grande Fratello ieri sera 16 dicembre le motivazioni delle nomination

Ieri sera alle nomination del Grande Fratello del 16 Vittoria vota Anita, è infastidito dal fatto che che non crede alla sua vicinanza con Beatrice Luzzi. La Oliveri la prende sportivamente e nomina Marco sempre per esclusione. Monia sceglie Grecia, che la prende malissimo, perché non la vede parte integrante del gruppo. Anche Greta ci annoia non votando Perla ma Federico, all’inizio hanno legato molto poi si sono persi, ricambia la nomination il nuovo entrato che non si spiega l’allontanamento della Rossetti. Grecia fortunatamente da spettacolo, da grande attrice di soap che si rispetti, e nomina Marco Maddaloni. Si aspettava, dopo il presunto flirt all’Isola dei Famosi, che il judoka fosse per lei un riferimento, invece lo sente lontano. Entrambi sono molto ironici e lo sportivo ammette che quando la Colmenares parla non si capisce molto quello che dice. Ieri sera 16 dicembre le nomination del Grande Fratello mostrano un probabile accordo. Dopo Anita sia Giuseppe che Rosanna Fratello mandano in nomination Marco Maddaloni, Garibaldi perché non ci parla molto, la cantante ha invece notato che il casertano parla molto ma solo con chi vuole lui. Letizia vota Greta, la motivazione è che la reputa falsa e tra l’altro è amica di Perla. La fotografa confessa che secondo lei fuori dalla Casa Mirko e la sua storica ex hanno una chance. Beatrice Luzzi nomina Anita, i motivi sono sempre gli stessi aggiungendo che la trova invidiosa. Tra l’altro la Oliveri è in queste ore virale sui social perché ha detto in sostanza che è colpa di Bea se Massimiliano ha reagito in quel modo, esagerando, in quanto porta le persone all’esasperazione. Potete solo immaginare la reazione a queste parole, per molti utenti di stampo maschilista.

Paolo ovviamente vota Greta, stessa scelta di Letizia con la medesima motivazione, con Mirko non è sincera. Rosy Chin, dopo la solita sceneggiata del non sapere chi indicare, fa ricadere la sua scelta su Federico. Motiva in maniera inutile facendo una battuta sul fatto che baciarlo in apnea per la prova in piscina è valso a poco visto che preferisce Anita a lei. L’ultimo a fare il nome di chi vuole mandare al televoto è Massimiliano Varrese. Un po’ provato per il blocco a lui dedicato per gli eccessi e i comportamenti ritenuti poco consoni nei confronti di Beatrice Luzzi, l’attore di Carabinieri sceglie Federico. È l’ultimo arrivato è paga lo scotto di non essere riuscito a legare molto con la maggioranza degli inquilini. Si sfidano questa settimana, d’altronde, i tre più votati che sono proprio i nuovi arrivati. Ieri sera 16 dicembre in nomination al Grande Fratello vanno Greta con tre voti, Marco con quattro e Federico con tre che vanno al televoto. Il meno considerato dal pubblico andrà dritto allo scontro per l’eliminazione definitiva.

