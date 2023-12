Grande Fratello Mirko rientra: il bluff Covid?

Il confronto tra Mirko e Greta in videochiamata causa Covid non convince: clamoroso bluff da parte del Grande Fratello per preparare il rientro di Brunetti

Il Covid che ha costretto Mirko Brunetti ieri sera nella puntata del Grande Fratello del 16 dicembre a fare il confronto con Greta in collegamento non convince. Una frangia dei fan della coppia del rietino con Perla, per i telespettatori più smart i sostenitori della ship dei Perletti nati su X (l’ex Twitter), potrebbero supporre qualcosa che avrebbe del clamoroso e che non sembra poi così lontano dalla realtà. Già il mancato arrivo dell’imprenditore in studio dopo la sua eliminazione aveva fatto sognare in molti che fantasticavano su una sua presenza in tugurio e di un televoto bluff che in realtà non lo vedeva fuori dalla Casa. Ovviamente non è andata così, è stato solo un escamotage televisivo per macinare ascolti visto che il Gf ha giovato in termini di audience con i Perletti. L’ex di Perla si è presentato in studio la puntata successiva, lunedì scorso, facendo anche un confronto con la Vatiero che non è piaciuta ai fan, rimasti delusi della scelta di mollarla definitivamente con un forte c’è affetto, non più un sentimento da poter chiamare amore con tanto di conferma da parte della stilista salernitana. Poco da dire, se alcuni, pochi, si sono rassegnati mandano in soffitta il loro credere in un futuro insieme per i Perletti, c’è chi ancora nutre una speranza che Mirko e Perla possano tornare insieme e va detto che per questa teoria ci sono tre indizi. Il primo è la conferma da parte di Letizia, molto vicina a entrambi, che il sentimento tra i due non è finito e che potrebbe succedere qualcosa una volta finito il Gf (quindi come si vocifera addirittura ad Aprile). A riprova di un futuro per la coppia che si è rotta a Temptation Island c’è l’addio di Mirko a Greta ieri sera in un confronto con la ex tentatrice nella puntata del Grande Fratello del 16 dicembre. Una prova ancora più ghiotta sta nello stesso collegamento da casa da parte di Brunetti: che l’essere positivo al Covid sia tutto una trovata degli autori per non svelare che è in isolamento?

Le tenerezze che fanno sognare i fan

La breve quarantena, se vera significa solo una cosa: lunedì Mirko rientra al Grande Fratello come ospite. Se sarà così, al momento sono solo suggestioni, c’è un altro elemento da tener conto. Il nuovo ingresso è perché si ha qualcosa in sospeso e sembra che con Perla i conti non siano del tutto chiusi. D’altronde il fandom dei Perletti spera grazie ad dettaglio importante i loro sguardi. In realtà sembrava essere certo l’entrata al Gf di Luca Vetrone. Il personal trainer, già concorrente dell’Isola dei Famosi, è un ex recente frequentazione di Perla, interrotta prima di partecipare al reality e che ha definito il suo prototipo ideale. A sorpresa, almeno per il momento, Vetrone non entra al Grande Fratello visto che è ancora in giro senza essere in isolamento e fa serate. Ha fatto spazio al Brunetti bis?

Grande Fratello cosa ha detto Mirko a Greta

Nonostante sia stato eliminato al televoto Mirko è ancora decisamente presente nelle dinamiche del Grande Fratello e anche ieri sera 16 dicembre ha avuto la possibilità di un confronto, questa volta con Greta. Non è entrato nella casa ma in videochiamata ha voluto mettere un punto alla sua relazione con la ragazza conosciuta a Temptation Island. A pochi giorni dalle sue dichiarazioni di amore nei confronti dell’ex tentatrice, Mirko Brunetti ha spiegato che ha creduto realmente nella loro storia e che si era creata una magia speciale. Alla fine però non sono riusciti a tenere vivo questo idillio nonostante lui le avesse dato fiducia incondizionata.

Mirko e Greta: la loro estate insieme

Sempre Mirko poi ha raccontato i motivi della rottura. Secondo Brunetti entrambi non sono stati bravi a gestire tutto e ha inciso anche l’influenza di alcune persone che avevano accanto. Ha visto tante cose che gli erano sfuggite stando nella casa e soprattutto in questi giorni sta vedendo tanto altro che non gli è piaciuto. Dopo aver messo un punto definitivo alla storia (si spera), ha invitato Greta a fare il suo percorso nella casa sperando di capire cosa vuole veramente. L’attuale concorrente del Grande Fratello non è rimasta impassibile, ha pianto davanti alla decisione netta di Mirko ma ha ribadito che le sue preoccupazioni erano reali. La Rossetti crede che alla fine il sentimento di Mirko per Perla non sia mai finito e che in realtà l’imprenditore ha sempre mentito a se stesso. Interpellato sui suoi sentimenti per la Vatiero, Brunetti ha detto che la salernitana non c’entra e la stessa ragazza si è tirata fuori dalla questione precisando però che Mirko ha fatto la scelta giusta. Sui social i Perletti hanno esultato e credono senza ombra di dubbio in un ricongiungimento della coppia che ha partecipato a Temptation Island. Subito dopo il confronto con Greta, Mirko ha cancellato le foto su Instagram che lo ritraevano con quella che ora è a tutti gli effetti la sua ex ragazza.

