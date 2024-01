Grande Fratello Perla dice che ama Mirko senza microfono VIDEO

Perla e Mirko sono una coppia fuori dalla casa del Grande Fratello? La Vatiero si svela senza microfono con Letizia in un momento di solitudine

I fan dei Perletti sono letteralmente in delirio perché su TikTok è tornato virale un video in cui Perla parla di Mirko e l’amore è dietro l’angolo. Dobbiamo fare un passo indietro per ricordare quando Brunetti ha fatto alla Vatiero una sorpresa per il suo compleanno con una lettera speciale dove le dava supporto e incoraggiamento per il percorso che stava facendo. L’imprenditore non ha mai negato di voler stare vicino alla sua ex e soprattutto che hanno bisogno di un confronto senza telecamere visto che Temptation Island e Grande Fratello non sono mai riusciti davvero a parlarsi. Nel frattempo Mirko si era infatti legato sentimentalmente a Greta che era a tutti gli effetti la sua fidanzata. Per non mancarle di rispetto l’ex gieffino aveva così all’epoca deciso di non incontrare la sua ex di origini salernitane. Il riavvicinamento tra Mirko e Perla, che resta ancora poco chiaro a tutti gli effetti, non è solo nella fantasia dei fan.

Grande Fratello Perla e Mirko ritorno di fiamma?

Tra le prove che tra i Perletti ci sia ancora del sentimento, e non stiamo parlando di bene tra due ex, è spuntato un video. Sguardi e frasi non dette sono di per sé già una prova ma quando ci si toglie il microfono i sospetti diventano indizi. Nel video in questione si vede Perla che ricorda a Letizia il momento in cui ha salutato Mirko dopo l’ennesimo confronto avuto nella casa del GF. Il saluto che c’è stato tra i due non era un addio, anche se le parole potevano dimostrare il contrario, probabilmente perché lei ha spesso ribadito che lo sente come Famiglia. La Vatiero ha lasciato intendere che era semplicemente un “ci vediamo presto” ed era certa che anche il suo ex avesse a riguardo la stessa sensazione, la stessa voglia di rivedersi. A questo punto l’audio sparisce, Perla mette la mano sul microfono e si sente un vuoto di una ventina di secondi poi torna a parlare e si sente chiaramente che la titolare dell’ecommerce Perlystas dice “cioè hai capito, non ha senso”. In questo spazio temporale sono state numerose le ipotesi dei fan dei Perletti, quella più accreditata è che Perla abbia detto “non ho detto che amo Mirko perché non è il caso” che si legherebbe poi alla frase “non ha senso”. Probabile che in quel contesto, poiché non hanno avuto un confronto privato, la ragazza di origini salernitane non se la sia sentita di rivelare i propri sentimenti visto che anche Mirko non aveva fatto il primo passo per dichiararsi. I fan credono, grazie a questo video, che Perla ha confessato di essere innamorata di Mirko anche perché c’è un altro video che risale a molto tempo fa, nel novembre 2023 quando entrambi erano concorrenti, in cui la Vatiero dice a Mirko che se lei è innamorata o non innamorata non è importante che lo dica pubblicamente ma che lo senta. Ha dunque valore quello che si prova dentro, non quello che si dichiara perché possono essere anche parole vuote. In molti hanno interpretato questa frase come una dichiarazione.

