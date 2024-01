Cosa è successo a Jovanotti: l’intervento e come sta

Come sta Jovanotti oggi? Il noto cantante ha avuto un problema di salute nei giorni scorsi e ha subito un intervento: cosa è successo e le sue attuali condizioni.

Non è un momento semplice né tantomeno tranquillo, per Jovanotti. Il 57enne cantante romano ha infatti dovuto sottoporsi a un nuovo intervento in ospedale nei giorni scorsi, dopo l’ennesimo problema di salute. Già la scorsa estate era finito sotto i ferri a causa di un brutto incidente, avvenuto mentre si trovava in vacanza a Santo Domingo. Adesso, sei mesi dopo, una nuova operazione, eseguita martedì 16 gennaio scorso presso la clinica Humanitas di Rozzano, vicino Milano, e che è durata ben 8 ore. Questo intervento è servito proprio per aiutarlo nel complicato recupero dall’incidente dello scorso agosto nei Caraibi.

Jovanotti era caduto con la bicicletta, riportando la rottura sia della clavicola sinistra che del femore, come lui stesso aveva raccontato ai suoi fan su Instagram. Il cantante era rimasto a Santo Domingo, dove era stato immediatamente operato, e dopo un breve periodo di riposo era rientrato in Italia per la convalescenza. Ma i problemi non sono finiti, e Jovanotti si è accorto che non riusciva a camminare bene senza le stampelle durante le sedute di fisioterapia, e si è così reso necessario un nuovo intervento chirurgico. Il femore, infatti, non si era riallineato in modo corretto dopo l’operazione a Santo Domingo, e ha dovuto tornare sotto i ferri per porre rimedio a questa situazione. Questo imprevisto ha di fatto cancellato l’ipotesi di un tour tra febbraio e maggio nei palasport, progetto che lo stesso Jovanotti aveva presentato poco prima dell’incidente.

Jovanotti cosa ha: è stato operato

L’intervento, come detto, è stato piuttosto lungo, ma come previsto dalla prassi. Tutto è andato per il meglio, come ha fatto sapere lo stesso cantante sempre tramite il suo profilo Instagram ufficiale. A questo punto, seguirà un periodo di riabilitazione e fisioterapia, anche se non è noto quanto durerà. Jovanotti, nel frattempo, ha rassicurato i fan dicendo che sta impiegando il suo tempo di riposo a scrivere nuove canzoni. L’obiettivo è di tornare al pieno della forma il prima possibile, perché il cantante romano punta a tornare in tour, qu sta volta nei palazzetti di varie città italiane, presumibilmente entro il periodo estivo, anche se ancora non sono state ufficializzate delle date. La sensazione però è che molto probabilmente ci sarà prima qualche nuova canzone da presentare e poi tornerà in concerto. A trovarlo in ospedale per un saluto sono passati anche i Negramaro, come si evince da una foto che la band pugliese ha pubblicato sui social giovedì 18 gennaio, subito dopo l’incontro con l’amico e collega. I fan di Jovanotti, quindi, possono stare tranquilli: il loro beniamino tornerà presto a esibirsi, e le sue condizioni di salute stanno finalmente migliorando dopo l’incidente di sei mesi fa.

