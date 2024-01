Madre Natura Ciao Darwin 9 con Vittorio del Grande Fratello? Ex di 2 vip

Sui social sono certi che Orian Ichaki, Madre Natura della puntata di venerdì 26 gennaio di Ciao Darwin 9, è stata fidanzata con Vittorio Menozzi del Grande Fratello

C’è un mondo vip dietro la Madre Natura di Ciao Darwin 9 nella puntata di venerdì 26 gennaio. Il suo nome è Orian Ichaki e il suo ex fidanzato, anzi due ex, sono molto famosi. DI origini israeliane la protagonista bionda del programma condotto da Paolo Bonolis con Luca Laurenti è diventata virale sui social non solo per la sua bellezza e il suo fisico statuario ma anche per essere molto ironica, una sorta di meme vivente. A 25 anni è già un volto noto della moda internazionale e da anni è in pianta stabile a Milano dove gestisce anche un suo personale brand di gioielli creato con suo fratello. Figlia di un padre imprenditore e di una madre psicologa, ha deciso di non seguire le orme dei suoi genitori e di crearsi una propria carriera oltre che in passerella anche in televisione. Hell Raton è l’ex fidanzato più famoso di Madre Natura di Ciao Darwin 9 nella puntata di venerdì 26 gennaio con Claudio Amendola. Per chi non lo sapesse, Orian Ichaki è stata con un ex giudice di X Factor e produttore musicale. Hell Raton, detto anche Manuelito, infatti è noto per essere uno dei fondatori dell’etichetta Machete, insieme tra gli altri a Salmo, e per aver prodotto numerosi brani. Tra i più famosi Luna Piena cantata da Orietta Berti.

Madre Natura di Ciao Darwin 9 e VIttorio del Grande Fratello: cosa c’è di vero

La modella Orian Ichaki avrebbe avuto un flirt con il cantante Federico Rossi, ex membro del duo Benji e Fede, e fronte gossip ex di Paola Di Benedetto vincitrice del Grande Fratello Vip. Questo è l’unico collegamento che si può fare tra Madre Natura di Ciao Darwin della puntata Trattorie vs Stellati e il GF. Su Twitter, l’attuale X, i fan del reality condotto da Alfonso Signorini sono convinti che Vittorio Menozzi sia un ex di Orian Ichaki ma non è così. La prima conferma che si tratta di uno scambio di persona arriva dalla biografia ufficiale della modella presente sul sito di Mediaset Infinity. In questo approfondimento non è presente nessun riferimento a Vittorio. Sarebbe stato normale farlo, anche in caso di voci non confermate come con Federico Rossi, visto che si tratta di due trasmissioni di punta di Canale 5. Inoltre, la ex di cui il torinese ha parlato durante il suo percorso al Grande Fratello è di origini russe. Ricordiamo, invece, che la Madre Natura Orian Ichaki è israeliana e quindi non c’è nessun legame con Vittorio. A questo punto la curiosità la fa da padrona: perché c’è questa convinzione che la bionda modella sia stata con Menozzi? BOH!

Copyright Image: ABContents