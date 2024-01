Vera Gemma chi è padre del figlio Maximus

Vera Gemma ha un figlio Maximus Giuliano che porta il nome del nonno. Con chi lo ha avuto e con chi sta oggi dopo Jeda

Il pubblico televisivo italiano la conosce soprattutto per le tante apparizioni in vari programmi sulle reti Rai e Mediaset, a partire dall’edizione del 2019 di Pechino Express, a cui prese parte assieme alla collega Asia Argento. Da lì, le due iniziarono anche a lavorare su un film uscito tre anni dopo, basato proprio sulla vita di Vera Gemma e diretto da Asia Argento, Vera. La pellicola le è anche valsa un premio per la miglior interpretazione femminile alla Mostra del Cinema di Venezia.

Vera Gemma ha 53 anni, ed è nota per la sua vita rocambolesca, spesso oggetto di discussione nei salotti televisivi e sulle pagine del gossip. Molti telespettatori e utenti online si chiedono di chi sia suo figlio Maximus Giuliano, il cui secondo nome è un chiaro omaggio al nonno del ragazzo, il noto attore d’azione italiano Giuliano Gemma.

Non si sa esattamente l’età di Maximus Giuliano, unico figlio di Vera Gemma, nonostante le molte relazioni della sua vita. Sappiamo però il nome del padre del ragazzino: si tratta di Henry Harris, un musicista su cui però si sa molto poco. I due si sono conosciuti negli anni Duemila, dopo la fine del matrimonio tra l’attrice e il campione di kung fu Jamil, e si sono poi sposati a Las Vegas nel 2008.

Vera Gemma alla Festa del Cinema di Roma. (Image Photo Agency)

Vera Gemma con chi sta oggi

Come detto, nella sua vita Vera Gemma ha avuto diverse relazioni, molte delle quali piuttosto brevi. La relazione con Henry Harris è finita dopo qualche anno, anche se non è noto il periodo preciso in cui i due si sono separati. Nel 2021, dopo L’Isola dei Famosi, Vera Gemma aveva rivelato di essersi fidanzata con il 20enne produttore di musica trap Jeda, ma lo scorso aprile Chi ha rivelato che l’attrice aveva troncato la relazione, anche sei i due sarebbero rimasti in buoni rapporti.

Non è rimasta però single a lungo, a quanto pare. Voci proprio di queste settimane, riportate da varie riviste specializzate in gossip, attribuiscono a Vera Gemma una nuova relazione “vip”, sempre con il mondo della musica. La 53enne attrice romana aveva rivelato a Verissimo, poche settimane fa, di essere single, e invece poi la rivista Oggi l’ha paparazzata a cena con il rapper Gué Pequeno. I due si sarebbero conosciuti sui social quattro mesi fa, e dopo aver parlato a lungo via chat avrebbero deciso di recente di vedersi di persona. Nulla è ancora ufficiale, ma i siti di gossip sembrano certi che tra i due ci sia una relazione.

Copyright Image: ABContents