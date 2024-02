Chi è Andrea Crippa: fidanzato di Anna Falchi e vice di Salvini

Andrea Crippa è il nuovo fidanzato di Anna Falchi, molto più giovane di lei: ecco chi è e quale è il suo ruolo nella politica al fianco di Matteo Salvini.

C’è un nuovo uomo nella vita di Anna Falchi: a scoprirlo è stata la rivista Diva e Donna, che ha paparazzato la modella e showgirl 51enne in compagnia del politico Andrea Crippa. I due erano presenti ieri sera a Roma allo spettacolo del comico Teo Mammucari, seduti in platea, e sono stati in seguito fotografati in macchina mentre si scambiavano un bacio appassionato. Ci sono dunque pochi dubbi che tra i due ci sia effettivamente una relazione.

Andrea Crippa ha 14 anni meno di lei, essendo nato il 10 maggio 1986. Il 37enne politico monzese è stato nominato, nel giugno 2019, vice segretario federale della Lega, il partito guidato da Matteo Salvini. Crippa fa parte della formazione politica fin da quando era giovanissimo, e già nel 2012 era stato eletto nel consiglio comunale di Lissone, dove vive. Tra il 2015 e il 2019, poi, è stato anche coordinatore federale del Movimento Giovani Padani, la sezione giovanile del partito.

La sua carriera politica è strettamente legata a quella di Salvini, di cui è stato assistente dal giugno 2014, dopo l’elezione dell’attuale Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti al parlamento europeo. Nel 2018 è stato inoltre eletto per la prima volta alla Camera dei deputati, ricevendo il 42,90% dei voti nel proprio collegio. Di recente, anche lui – come Anna Falchi, precedentemente legata all’esperto di comunicazione Walter Rodinò – è divenuto single, dopo la fine della relazione con una donna salentina, che spesso appariva nelle sue foto su Instagram.

Alle elezioni del 2022, Andrea Crippa è stato confermato deputato, ottenendo il con il 54,08% dei voti del suo collegio. Per via di questo incarico, il nuovo fidanzanta di Anna Falchi percepisce uno stipendio mensile fisso pari a poco meno di 14.000 euro, al quale però vanno sommate le varie indennita di funzione, che sono però difficilmente calcolabili al momento. La sua ultima dichiarazione dei redditi, relativa all’anno 2022, riporta un reddito complessivo di 98.471 euro.

Crippa ha svolto tutta la sua carriera in politica, e non risulta avere altri lavori. Si è laureato in scienze politiche internazionali all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Proviene comunque da una famiglia benestante, dato che il padre è un imprenditore e possiede un’azienda di arredamenti a Lissone, nella provincia di Monza e Brianza.

