Favoriti Sanremo 2024 secondo critica e pagelle

Sanremo 2024 al via, ma chi sono i favoriti per la vittoria finale? Ecco cosa ne pensano la critica e gli scommettitori: i nomi da seguire della kermesse.

Il Festival di Sanremo 2024 è pronto a partire: da martedì 6 a sabato 10 febbraio, il Teatro Ariston e Rai 1 vedranno andare in scena la nuova edizione della kermesse canora più famosa d’Italia. I fan si stanno già domandando chi avrà più possibilità di portarsi a casa l’ambito premio finale, diventando l’erede di Marco Mengoni, vincitore della passata edizione dell’evento.

Ovviamente è difficile fare un pronostico ora: ufficialmente, le 30 canzoni in gara sono inedite, per cui non sono ancora state diffuse. Nonostante questo, alcuni addetti ai lavori hanno avuto il privilegio di ascoltarle in anteprima e hanno già dato i propri pareri su quali funzionino meglio e quali peggio. Ricordiamo però che nel voto finale conterà anche il voto del pubblico, le performance nel corso delle varie serate, e anche l’esibizione in una cover d’autore.

Secondo il portale Tag24, il brano migliore è Pazza di Loredana Berté (voto: 8,5), seguito da Mariposa di Fiorella Mannoia e La noia di Angelina Mango (entrambe voto: 8). Da tenere d’occhi anche Diodato, The Kolors, Alessandra Amoroso, Negramaro, Annalisa e Il Volo. MowMag si sbilancia invece in favore di un podio con Annalisa, Alessandra Amoroso e i Negramaro, mentre per il Sole 24 Ore vincerà Loredana Berté (voto: 7), seguita da Dargen D’Amico con la sua Onda alta (voto: 6,5) e, alla pari, Mannoia e i The Kolors, con la loro Un ragazzo una ragazza (voto: 6).

Mengoni, vincitore di Sanremo 2023. (Image Photo Agency)

Favoriti Sanremo 2024 secondo noi

I bookmakers sono di parere un po’ differente, dando Annalisa per vincente con la sua canzone Sinceramente, mentre Alessandra Amoroso sarebbe da secondo posto grazie al brano Fino a qui. Per il terzo gradino del podio, la sfida dovrebbe essere tra Angelina Mango e Geolier, che porta a Sanremo un pezzo chiamato I p’ me, tu p’ te, in dialetti napoletano.

Chi vincerà il Festival di Sanremo 2024? Il pronostico di Contra-ataque.it pende in favore di Annalisa, reduce da un’ondata di successo incredibile negli ultimi anni con canzoni differenti, che le permettono di presentarsi davanti al pubblico come una voce molto attesa, apprezzata e ben conosciuta. Angelina Mango è forse la sua rivale più temibile: nome emergente, molto amata dal pubblico più giovane, potrebbe sovvertire i pronostici grazie al supporto del voto da casa. Da non sottovalutare però Geolier tra gli artisti più ascoltati dell’ultimo anno.

Copyright Image: ABContents