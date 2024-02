Quando esce la seconda parte di Mare Fuori 4

Mare Fuori 4 è finalmente disponibile in streaming su Rai Play, ma si tratta solo della prima parte dell’acclamata serie Rai: quando escono gli altri episodi?

Il momento tanto atteso è finalmente arrivato: da oggi, giovedì 1° febbraio 2024, sono disponibili i primi 6 episodi di Mare Fuori 4, la nuova stagione della serie tv Rai di grande successo. Lanciata nel 2020 su Rai 2, si è subito imposta come un grande successo per la televisione italiana, venendo rinnovata fino alla quarta stagione. E, nel frattempo, ha ottenuto grande fama anche all’estero, venendo distribuita in Germania, negli Stati Uniti, in Israele, in America Latina e non solo, arrivando in un totale di 20 paesi.

Un fenomeno culturale incredibile, che da oggi debutta con i nuovi episodi, disponibili su Rai Play, la piattaforma di streaming gratuita della televisione pubblica italiana. Ma si tratta solo di 6 puntate, ovvero la prima metà della nuova stagione. Questo stratagemma viene sempre più spesso utilizzato nella diffusione delle serie tv molto attese, anche all’estero, in un’epoca in cui spesso non si attende più un episodio in esclusiva ogni settimana, ma vengono caricati a blocchi sulle piattaforme di streaming.

Mare Fuori 4 andrà in onda anche in tv su Rai 2 a partire da mercoledì 14 febbraio, con un episodio a settimana. In questo caso, però, l’emittente trasmetterà in fila tutti e 12 gli episodi della nuova stagione. Per cui la messa in onda anticipata in streaming delle prima 6 puntate è una sorta di antipasto per la programmazione regolare. La seconda parte di Mare Fuori 4 debutterà su Rai 2 a partire da mercoledì 27 marzo 2024.

Mare Fuori 5 cosa sappiamo

Non sono ancora stati diffusi tutti gli episodi della quarta stagione, che il pubblico di Mare Fuori vuole già avere anticipazioni sulla quinta. Possiamo tranquillizzare i fan, innanzitutto: Mare Fuori 5 si farà, nonostante sia ancora molto presto per parlarne. La prossima stagione è già stata confermata dalla Rai, e il piano è di farla uscire per febbraio 2025, ovvero tra un anno. Le modalità saranno probabilmente le stesse di questa quarta stagione.

Una data precisa ancora non è stata ovviamente diffusa, e allo stesso modo non sono noti dettagli sulla trama. Il format della quinta stagione non dovrebbe differire dalla quarta, composta da 12 episodi di un’ora ciascuno circa. Per sapere qualcosa in più sui temi e i personaggi, bisognerà certamente attendere almeno qualche mese, così da vedere il finale di Mare Fuori 4 e quali strade lascerà aperte per i protagonisti. Quasi sicuramente dovrebbe ritornare nel cast Carolina Crescentini, nel ruolo di direttrice dell’IPM.

