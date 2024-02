Paola e Chiara: alla loro età svelato il segreto di bellezza

Rispetto a quanti anni hanno Paola e Chiara sembrano due ragazzine: che dieta fanno e quali sport praticano per essere sempre in forma

Paola è nata il 30 marzo 1974 mentre sua sorella Chiara, la bionda, è nata il 27 febbraio del 1973 ed è quindi la maggiore delle due. Calcolatrice alla mano rispettivamente hanno 50 e 51 anni, insomma non sono due pischelle anche se guardandole non si può che ammirare la loro bellezza e il loro fisico senza tempo. “Arrivarci come loro a questa età!” pensano un po’ tutte quando le vedono cantare sul palco dell’Ariston, condurre il Prima Festival, andare in giro cantando i loro successi più famosi, vecchi e nuovi come Vamos a Bailar e Furore.

Non è difficile immaginare che il loro fisico statuario, la pelle del viso ben idratata e distesa per le sorelle Iezzi è frutto di una sana alimentazione e di attività fisica, ma quale? Nel corso degli anni le cantanti di Amoremidai hanno svelato in diverse interviste che dieta seguono, cosa mangiano e quali sport praticano. Partiamo da Paola, la mora. L’artista ha sempre rivendicato la sua passione per il cibo, ama mangiare e lo ha scritto anche su Instagram in diverse didascalie ai suoi scatti calienti.

Un buon piatto di pasta, una pizza napoletana o un secondo tipico della cucina italiana non mancano sulla sua tavola. Sbagliato però pensare ad un tripudio di grassi e fritti per Paola di Paola e Chiara che ha due regole fondamentali per tenersi in forma: privarsi di nulla senza esagerare con le porzioni e mangiare di qualità. Non ama fare palestra, adora però ballare ed è sicuramente questa attività che porta in giro anche in Italia durante i tour con la sorella le fa bruciare molte calorie!

Chiara Iezzi, la bionda del duo, ha invece un percorso più particolare riguardo al cibo. Per un periodo di tempo pare abbia apprezzato la cucina ebraica anche se ha dichiarato che un barbecue tipico americano le fa tornare il buonumore. Ha fatto varie diete, sia la mediterranea che la proteica, oggi cerca di avere un’alimentazione varia senza mettersi dei paletti.

I suoi alimenti che spesso porta a tavola sono pesce, verdure e dolci. Evita invece di mangiare carne di maiale per motivi religiosi e preferisce una colazione più abbondante e più spuntini leggeri. I piatti preferiti della voce di Amici Come Prima sono uova con asparagi, torte salate e la sacher. Paola e Chiara, oltre alla passione per la musica, condividono anche quella per i dolci. Il motivo è semplice: la loro mamma amava cucinare per loro torte fatte in casa e d’estate portarle a mangiare la granita panna e caffè.

Un’altra piccola curiosità su di loro è che le sorelle Iezzi non hanno figli ma tanti credono che Chiara sia la madre di Clara, cantante che ha partecipato a Sanremo 2024 con la canzone Diamanti Grezzi. La Iezzi ha interpretato questo ruolo nella serie Mare Fuori, ovvero la madre di Crazy J e c’è chi ha pensato, per l’incredibile somiglianza, che fossero davvero madre e figlia.

