Mattia Stanga ha una fidanzata? Dolore per Dorina e difesa gay

Mattia Stanga 25 anni, star di Tik Tok e conduttore del Prima Festival ha fatto un’amara confessione sulla sua vita privata

Conosciuto anche dal pubblico generalista grazie alle sue incursioni al Festival di Sanremo, Mattia Stanga è uno dei creator più famosi e conosciuti in Italia. Basti vedere i suoi numeri sui social per comprendere la portata del ragazzo 25enne entrato negli under 30 più importanti per Forbes e considerato tra i più influenti insieme a Khaby Lame. Proprio per questo in molti conoscono già le sue doti artistiche, mentre per quanto riguarda la sua vita privata si sa poco anche se spesso ha esposto le sue idee su importanti argomenti. Che Mattia Stanga condanni, come è sacrosanto, l’omofobia e le categorie, riguardo all’essere gay o etero, lo si deduce da un suo Tweet. Conduttore del Prima Festival a Sanremo 2024 con Mattia Cabras e Paola e Chiara, Tiktoker comico per professione, in un recente passato ha parlato della sua vita privata. Nonostante non fosse mai stato avvezzo a parlare della sua sfera sentimentale, il 25enne della provincia di Brescia si è espresso, come suo solito simpaticamente, contro l’omofobia. “Mi ricordo che alle scuole medie un mio compagno mi disse se ti fai il bidet sei gay. A me il tuo orientamento Luca non interessa ma mi turba che tu abbia il sedere sporco, questo si” ha scritto sui social Stanga.

C’è chi ha letto il testo interpretandolo come una semplice battuta nel suo stile, chi, come noi, ci vede un calore in più: con ironia c’è un chiaro riferimento alla lotta contro l’omofobia. Mattia ha ricevuto, tra l’altro, tantissimi commenti di apprezzamento, anche da chi è stato bullizzato alla scuole medie, ma questo è un altro discorso. Il nocciolo della questione è che Mattia Stanga non ha mai fatto riferimento, nella sua attiva carriera da contenta creator, al suo essere gay o ha rivelato di avere una fidanzata. Atteggiamento rispettabilissimo. Nella vita del ragazzo che fa le interviste ai cantanti al Prima Festival 2024 c’è, e c’è stato, un grande amore altrettanto nobile, intenso.

Mattia Stanga e i suoi grandi amori

Mattia Stanga nel backstage di Sanremo 2024

Il comico nato su TikTok è un pet lover, nel dettagli adora gli amici a quattro zampe definiti i migliori amici dell’uomo. Mattia Stanga ha 3 cani che sono parte integrante della sua famiglia e molto amati: Guenda, Gilda e Iago. Le prime due sono dolcemente chiamate “le ragazze”, sono mamma e figlia. La loro razza, anche se all’apparenza possono sembrare due tenere barboncine, si chiama bichon frise, molto di tendenza attualmente in Corea, meno in Italia. Il più piccolo invece ha il simpatico nomignolo di Nino. È in questo dolcissimo angolo di vita privata che si inserisce la triste confessione dell’influencer 25enne. Il primo, e forse unico, video su Instagram di Mattia Stanga che ha postato in lacrime è per dare sfogo al suo dolore insanabile per la morte di Dorina. Si tratta del suo terzo cane, arrivato prima di Iago, e che è morto in circostanze non rese note un anno fa circa, a soli 8 mesi. Una perdita difficile da colmare anche perché il giovane conduttore del Prima Festival 2024 ne parla spesso sui social. All’epoca spiegò anche che è giusto riversare quel grande amore provato per la sua Dori su un nuovo amico a quattro zampe.

