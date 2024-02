Chi veste Clara a Sanremo 2024: marca e prezzi

Clara Soccini a Sanremo 2024 con la canzone Diamanti Grezzi ha scelto di vestirsi con diversi brand tra cui Armani e Diesel

Chi ha visto Clara di Sanremo 2024 in Mare Fuori nei panni della trapper Crazy J di sicuro ha sgranato gli occhi quando l’ha vista in abbigliamento elegante per l’Ariston. Treccine, make up marcato e grafic eye liner, ma soprattutto outfit sportivi a dismisura caratterizzano il suo personaggio rinchiuso all’ Ipm di Napoli. Giulia in arte Crazy J ama osare con gli outfit, scollature vertiginose, pantaloni a vita bassa e tanga in bella vista, micro top ad esaltare il fisico e treccine nei capelli ne caratterizzano la sua folle personalità. Due erano le scelte per la cantante di Diamanti Grezzi per Sanremo 2024: ricalcalare lo stile del suo ruolo in Mare Fuori, diventato di punta nella quarta stagione dopo il furto del brano a Cardiotrap, oppure rappresentare l’essenza della Soccini nella vita reale. Lo stilista che veste Clara a Sanremo 2024 è Francesco Vavallo, oggi lavora per Vogue oltre a coltivare la sua passione per la moda che ha rivelato più volte essere nata addirittura quando era un neonato. Inizialmente nasce come giornalista ma nel corso della carriera ha trovato la quadra professionale facendo lo stylist per pochi eletti. Non risulta nel suo storico che abbia vestito artisti di peso sul palco dell’Ariston e con la Soccini potrebbe essere così la consacrazione per lui facendosi conoscere dal grande pubblico, oltre che da quello di nicchia della moda d’autore.

Lo stilista che veste Clara a Sanremo 2024 ama anche divertirsi mixando anche capi d’abbigliamento di diverse marche in un unico outfit. Per quanto riguarda il brand scelto per Crazy J di Mare Fuori sarà così un mix di diversi nomi dell’alta moda: Giorgio Armani, Diesel e Loro Piana. Proprio di quest’ultima marca abbiamo visto lo splendido cappotto bianco di cachemire indossato per il green carpet del 5 febbraio a Sanremo. Invece il primo abito indossato da Clara nella prima serata di Sanremo 2024 si tratta di un vestito di Armani Privé. I prezzi sono da capogiro e addirittura possono oscillare superando i 100 mila euro. Per quanto riguarda il prezzo dei vestiti di Clara a Sanremo 2024, fatevene una ragione. Sotto i mille euro è inutile mettere proprio mano al portafoglio se si desidera emularla. Fate prima a copiare Crazy J che veste sicuramente da H&M (che seppur non molto caro fa sempre la sua gran figura su un fisico come quello della cantante di Diamanti Grezzi).

Clara a Sanremo 2024: make up artist e hair stylist

I capelli sono curati da L’Oreal e l’hair stylist che si occuperà dei look per il Festival è Salvo Filetti, il cui team dovrebbe occuparsi anche del trucco. Piccola curiosità, per la copertina di presentazione del look per Sanremo 2024 su Vanity Fair, Vavallo ha scelto per Clara il brand Ferragamo. Una decisione azzardata quanto riuscita per la giovane età della Soccini, 24 anni, che prima d’ora non si era mai vista così elegante. Infatti per la conferenza stampa nella città dei fiori la cantante di Origami all’alba ha invece indossato un abito lungo formato da corpetto più gonnellone, rigorosamente bianco, di Sara Wong. La linea del total look di Clara è quella di capelli raccolti in uno chignon tirato e colori decisi ma neutri come il bianco e il nero.

