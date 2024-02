Sanremo 2024 Annalisa incinta? Dettaglio chiaro (non è il pancino)

Non si tratta di pancino per le voci che vedono Annalisa incinta ma un dettaglio che ha notato anche Amadeus e ha spiazzato il pubblico all’Ariston

Il settimanale CHI aveva lanciato l’indiscrezione subito dopo il matrimonio con l’attuale marito Francesco Muglia: Annalisa è incinta. Neanche la smentita secca e infastidita della cantante aveva placato le indiscrezioni sia del gossip che le suggestioni dei fan. Il pancino sospetto era all’epoca fuori luogo perché l’artista a Sanremo 2024 con la canzone Sinceramente è sempre stata in forma e icona di sensualità con i suoi outfit provocanti. La stessa hitmaker di Bellissima aveva infatti attaccato duramente chi le sottolineava qualche grammo in più. Non è bello puntare gli occhi subito dopo un matrimonio, anche se top secret come il suo dello scorso luglio, perché è squallido e allo stesso tempo arcaico pensare di dover fare un figlio subito dopo essersi sposati. Annalisa nella prima serata sul palco del Teatro Ariston ha confermato le indiscrezioni presentandosi come da copione con un outfit molto spinto sul sottolineare la bellezza del suo fisico. Come sempre la cantante ex Amici ha scelto Dolce e Gabbana, una tutina in guêpière total black con una giacca over a stemperare il look aggressive. Anche questa volta senza un minimo di tatto diversi utenti sui social hanno sottolineato le forme diverse rispetto al solito della cantante. Un pancino sospetto per la Scarrone? Non di certo. Il dettaglio che invece ha fatto pensare che CHI non si sbagliava su Annalisa incinta è la sua apparizione sul palco del Teatro Ariston. La cantante non ha utilizzato le famose scale per scendere fino alla postazione ma è comparsa improvvisamente sorprendendo anche lo stesso Amadeus.

Il conduttore e direttore artistico di Sanremo 2024 si è ritrovato alle spalle Annalisa mentre la attendeva dalle scale del Teatro Ariston. Un piccolo siparietto comico con lo stesso che si era detto preoccupato perché non la vedeva apparire. Proprio questa scelta di non scendere le scale ha subito incuriosito i fan che hanno pensato che Annalisa sia incinta. C’è chi ha ipotizzato che fosse una manovra per il FantaSanremo, dato che non scendere le scale rappresenta un malus, ma sembra davvero surreale giocare per perdere soprattutto per un torneo diventato così rilevante negli ultimi anni. Basti pensare che tantissimi artisti hanno cercato in tutti in modi nel corso degli anni di ottenere bonus per coloro che avevano puntato su di loro.

Annalisa a Sanremo 2024 potrebbe essere da record

Annalisa al Festival di Sanremo 2024

La possibilità che Annalisa sia incinta a Sanremo 2024 potrebbe rappresentare un autentico record nella storia del Festival. La cantante è considerata tra i favoriti alla vittoria e già dopo la prima serata in tanti sui social hanno previsto il suo trionfo a coronamento di una stagione da numeri incredibili dopo Bellissima e Mon Amour. Sinceramente, la canzone in gara a Sanremo 2024, ha colpito nel segno e potrebbe così permettere ad Annalisa di vincere l’ambita kermesse, magari in compagnia. Anche nel caso di Federica Pellegrini, CHI aveva azzeccato la gravidanza che la nuotatrice aveva smentito. Stesso discorso per Aurora Ramazzotti, non c’è due senza tre?

