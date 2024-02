Chi veste Emma a Sanremo 2024: marca e prezzi

Lorenzo Posocco (stylist anche di Marco Mengoni) per Sanremo 2024 ha scelto di vestire Emma Marrone con abiti eleganti

Moda che va, moda che viene. È stato così per gli outfit di Emma Marrone a Sanremo 2024 lontanissimi da pantaloni e micro top visti questa estate nelle ospitate con Tony Effe con In Taxi sulla Luna. La trasformazione dello stile in questi anni era ormai evidente, doveva solo essere fissato olio su tela e il suo nuovo styliist ci è riuscito alla perfezione. Lo stilista che veste Emma a Sanremo 2024 è Lorenzo Posocco, per intenderci il Re Mida delle tendenze in fatto di artisti. Per citarne una lavora con Dua Lipa e, giusto per la cronica, da inizio carriera post X Factor si occupa di dare un’identità nell’abbigliamento ad un inizialmente confusionario (intendiamo in tema guardaroba) Marco Mengoni. Emma a 39 anni è una gran bella ragazza (perché dire solo fi*a pareva brutto) e lo stesso styliist ha deciso di esaltare il suo fisico mediterraneo. A Vogue ha confessato che prima di studiare i vestiti che Emma ha indossato a Sanremo 2024 ha voluto conoscerla a fondo, trascorrendo con lei qualche serata fuori a fare movida per meglio portare sul palco la sua personalità arricchendola con un nuovo tocco di eleganza. Il prima della Marrone post vittoria ad Amici era rock. Poi la ex bionda giudice di X Fctor ha voluto optare sul glam, con vestiti lunghi marchio Gucci e calze a rete, aggiungendo quella femminilità che non guasta mai. Infine l’abbiamo vista un po’ Trap, look che le donava ma inadatto ad un palco come quello del Teatro Ariston. Lorenzo Posocco voleva esprimere attraverso i look di Emma a Sanremo 2024 la rinascita dell’artista attraverso una ritrovata femminilità nello stile senza tralasciare l’energia della modernità.

Spazio così ad outfit per la vincitrice a Sanremo con Non è l’inferno, in coppia con i Modà, monocolore nella gamma del classico (bianco o nero per intenderci). Tacchi alti e chic, make up leggero e capelli castano ebano rigorosamente sfumato sulle lunghezze. La marca dei vestiti di Emma a Sanremo 2024 è Marc Jacobs, brand noto ma molto rivercato, scarpe e gioielli si è andati sul classico: l’intramontabile Jimmy Choo e il divino Tiffany. Fa eccezione il green carpet dove l’ex coach di Amici in coppia con Elisa ha sfoggiato un cappotto JW Anderson.

I look di Emma Marrone a Sanremo 2024 impazza sui social

Image Photo Agency

Insieme ad Angelina Mango e ad Annalisa Scarrone, Emma a Sanremo 2024 non condivide solo la partecipazione ad Amici come concorrente. Il trio di hit lady è nella top five di partecipanti a Sanremo 2024 più virali sui social. Della figlia di Mango ha colpito la padronanza sul palco e la modernità della canzone, la rossa artista campa di rendita per i suoi successi da milioni di visualizzazioni. Emma brilla per i vestiti scelti per il Festival di quest’anno. La sua eleganza non priva si sensualità sta volando sui social con grande apprezzamento sia dagli uomini che dalle donne di ogni età. Insomma, la Marrone pensava di aver già tutto in fatto di stile dopo aver fatto molta televisione, per un periodo si tempo è stata un po’ prezzemolina tra Talent e ospitate. Fronte gossip pensava di aver messo un punto dopo la doppia rottura con tradimento, dallo storico fidanzato Stefano De Martino che si innamorò di Belen Rodriguez e dal flirt con Marco Bocci che si sposò con Laura Chiatti. Invece, come aveva immaginato un lungimirante stylist come Lorenzo Posocco, la rinascita per Emma è arrivata dai look a Sanremo 2024 grazie ai quali è stata incoronata, pagelle alla mano, tra le meglio vestite del Festival.

Copyright Image: ABContents