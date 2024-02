Fred De Palma fidanzata: dall’ex Beatrice Vendramin a Mare Fuori

Cosa c’entra l’ex fidanzata di Fred De Palma con il cast di Mare Fuori? Le voci su Giacomo Giorgio e le nuove scelte del cantante

Inutile ricordarlo ormai Fred De Palma ha spesso cantato in coppia con Ana Mena. Anche quest’estate provando a bissare il tormentone Una Volta Ancora, i due hanno pubblicato Melodia Criminal non riuscendo però nel loro intento. Ad infiammare però è stato il gossip che voleva a tutti i costi vedere Ana Mena come la fidanzata del cantante in gara a Sanremo 2024 con Il Cielo Non Ci Vuole. Ovviamente si tratta sempre della solita suggestione perché i due performer, avendo un talento anche a stare sul palco, inscenavano balli sensuali e sguardi languidi, esclusivamente però a fini artistici. La fake news si è alimentata molto anche per via della vita privata del rapper amante dei tatuaggi e di quella sempre molto trincerata dietro la scure della riservatezza della spagnola. Dopo infatti molti anni insieme, ben quattro, la storica fidanzata di Fred De Palma è stata Beatrice Vendramin. Occhi azzurri e capelli biondi, è una modella da un milione di follower su Instagram oltre ad essere un’attrice emergente essendo comparsa nel cast di diverse fiction di successo. Qui è necessario fare una precisazione, Beatrice Vendramin non ha mai fatto Mare Fuori ma è associata alla serie in onda su Raidue per motivi di gossip e capirete dopo perché.

Le fiction più famose che ha fatto la ex fidanzata di Fred De Palma sono L’Isola di Pietro con Gianni Morandi e Non Dirlo Al Mio Capo con Lino Guanciale e Vanessa Incontrada. Inoltre di recente è nel cast della serie teen di Raidue Noi Siamo Leggenda. Questa produzione è stata galeotta, secondo rumors mai ufficializzati, per un flirt con un grande attore che ha fatto la storia di Mare Fuori. Per mesi si è parlato di una storia tra Beatrice Vendramin e Giacomo Giorgio arrivata solo dopo la rottura con l’ex Fred De Palma. A corredo delle voci ci sono anche delle foto, una vera e propria paparazzata in vecchio stile, con i due attori immortalati all’esterno dell’Armani Hotel dopo aver trascorso insieme il Capodanno 2023 con alcuni amici.

Fred De Palma e Jori Delli

Fred De Palma e Jori Delli nella foto Instagram dove hanno ufficializzato la loro relazione

Accantonato il gossip su Ciro Ricci di Mare Fuori, si è parlato anche di un flirt tra Stefano De Martino e Beatrice Vendramin che potrebbe essere una delle 13 donne con cui il conduttore ha tradito Belen, o almeno così sostiene la stessa argentina. Dopo la rottura ad agosto 2022 l’attrice e influencer si professa single ma agli archivi del gossip resta la sua richiesta di non ricevere più video del suo ex in compagnia di altre donne, messaggio pubblicato sui social per annunciare la rottura con il cantante. Il motivo della separazione non è mai stato rivelato ma si parla di un tradimento da parte della voce di D’estate non vale. La nuova fidanzata di Fred De Palma è Jori Delli, influencer di origini albanesi che ha partecipato in passato ad un’edizione albanese del GF Vip. In Italia è conosciuta anche perché ha lavorato anche per il canale Sportitalia. Non solo bella ma anche brava e preparata.

