Teresa Mannino marito che casino: chi è l’ex e con chi sta oggi

Sparate notizie a caso sulla vita privata di Teresa Mannino per fare click su chi è il marito e la figlia Giuditta, oggi 15 anni. I chiarimenti ricostruendo le interviste ufficiali della co conduttrice di Sanremo 2024

CTRL+C e CTRL+V da tastiera o tasto destro del mouse, con il copia incolla sono stati scritti centinaia di articoli su “Marito e figlia di Teresa Mannino” e così la vita privata della co conduttrice della terza serata di Sanremo 2024 è stata fuorviata per, probabilmente, mancanza di tempo per approfondire e ricostruire tramite fonti ufficiali. Andrea, Paolo Santolini e Giuditta sono i tre nomi che ricorrono spesso riguardo allo storico sentimentale del volto siciliano esploso a Zelig. Facciamo chiarezza. Teresa Mannino ha un ex marito che si chiama Luigi e con cui è stata sposata 2 anni. Non si conosce quando è stato celebrato il matrimonio, nè quando è arrivata ufficialmente la rottura. A riguardo non ha voluto mai approfondire nulla perché i particolari di questa relazione sono solo in parte riscontrabili nei suoi diversi monologhi comici che hanno caratterizzato da sempre la sua carriera. L’unica rivelazione pubblica è il tradimento subito da Teresa Mannino durante il suo biennio di matrimonio scoperto, probabilmente, attraverso gli indizi lasciati tra social e whatsapp. In realtà, ha lasciato intendere di essersi resa conto dagli atteggiamenti di quello che all’epoca era il suo ex marito di essere stata tradita anche se avrebbe preferito non scoprirlo. Dopo pochi giorni dal suo essere ufficialmente single ha conosciuto il suo ex compagno di nome Andrea. Anche in questo caso non si sa nulla di questo uomo importante per la vita privata della co conduttrice della terza serata di Sanremo 2024.

La comica ha solo raccontato di averlo conosciuto mentre era sposata, di aver tradito il suo ex marito Luigi con lui e di averlo incontrato per caso in autogrill pochi giorni dopo la separazione. Andrea è il padre di sua figlia Giuditta nata nel 2009. In una vecchia intervista a Vanity Fair raccontò di aver rotto anche con Andrea ma di essere rimasta in ottimi rapporti. Gli unici dissidi erano solo riguardo il tempo da trascorrere con la loro figlia Giuditta che amano molto. In seguito sul set di un docufilm dedicato ad Andrea Camilleri andato in onda anche alla BBC inglese, ha conosciuto colui che è diventato la sua dolce metà e che è il regista di Il maestro senza regole. L’ultimo compagno noto di Teresa Mannino è quindi Paolo Santolini ma non si sa se la comica e attrice sta ancora con lui.

Teresa Mannino e il rapporto con la figlia

Instagram Teresa Mannino

Giuditta, la figlia di Teresa Mannino, oggi ha 15 anni. Spesso la comica ha parlato del suo rapporto con la donna più importante della sua vita. Si somigliano ma allo stesso tempo hanno un percorso di vita totalmente diverso. Lo storico volto di Zelig è cresciuta in Sicilia in una famiglia numerosa, Giuditta è figlia unica e nata e cresciuta a Milano. Alla mamma ha fatto piacere il fatto che fosse senza sorelle e fratelli perché tra loro si è instaurato un rapporto bellissimo fatto di reciprocità e di grande amore essendosi dedicata totalmente a lei e alla sua crescita. Sul loro legame ha rivelato che tra le persone che più la divertono nella sua vita c’è proprio Giuditta.

