Il Volo chi sposa una Miss dopo solo un mese di relazione

Uno dei tre ragazzi del Volo ha deciso di sposarsi con tanto di proposta social. Chi è la fidanzata e futura moglie del tenore

Come passa il tempo! Sembra ieri che i tre bambini di Ti Lascio una Canzone, che all’epoca avevano anni poco più di 14 anni, cantavano come i tenorini di Antonella Clerici. Oggi uno di loro si sposa. Confermato il successo con Grande Amore, con cui hanno vinto anche Sanremo, li abbiamo visti diventare adulti cantando all’Arena di Verona e in giro per il mondo. Tra i tre il più amato dal gossip è il piacione, ovvero Gianluca Ginoble. Prima la confusione con Piero Barone riguardo al flirt con Elisabetta Gregoraci. Visto che inizialmente non si faceva il nome di chi fosse dei tre ad aver avuto un flirt con la ex di Briatore, si pensava fosse Gianluca. Dopo si è corretto il tiro e, sempre nel settore gossip assurdi, si è associato il nome della conduttrice a quello di Piero. Barone rubacuori è stato davvero fidanzato davvero con Valentina Allegri, figlia dello storico allenatore della Juventus. Ginoble fa invece coppia fissa con Eleonora Storaro, il cui nonno è il celebre regista omonimo. Non è però nè Piero nè Gianluca il fortunato presto all’altare: chi si sposa del Volo è Ignazio Boschetto, ovvero quello con i baffetti e con la voce potente.

Trent’anni compiuti da poco e reduce da Sanremo 2024 con la canzone Capolavoro, il tenore di origini sicilane ha dato in prima persona la notizia del matrimonio da celebrare. I più maligni hanno pensato che fosse la bella ragazza mora comparsa sull’Instagram del componente de Il Volo fosse incinta, ovviamente falso. A fare scalpore è stato il breve periodo di fidanzamento che ha portato i due a scegliere di fare il grande passo: si vocifera meno di un mese! (altre fonti quattro anni). Ma quando c’è l’amore a che servono le convenzioni?

Ignazio Boschetto de Il Volo: la fidanzata è sudamericana

Ignazio Boschetto de Il Volo e la fidanzata Michelle Bertolini (Fonte: Instagram)

Michelle Bertolini è la fidanzata e futura moglie di Ignazio Boschetto de Il Volo. Di poco più piccola di lui, ha 26 anni, ha consolidato la sua carriera di modella aggiudicandosi la fascia di Miss Venezuela Internecional. La bellezza non è l’unica dote della ragazza di origini venezuelane, che è anche una tennista affermata. Di recente la fidanzata del tenore de Il Volo è diventata imprenditrice nel settore food. In pochi ci crederanno ma Michelle Bertolini è una fan del suo fidanzato Ignazio Boschetto. Con il futuro marito si sono conosciuti ad un evento a Budapest dove i cantanti a Sanremo 2024 con Capolavoro erano ospiti. Quello che si dice il destino! Il componente de Il Volo ha parlato della sua fidanzata al podcast di Gianluca Gazzoli spiegando che si tratta di una follia, quelle cose che capitano solo una volta nella via. Ha confermato che dopo un mese e mezzo di relazione ha deciso di sposarsi con Michelle e che racconterà questa storia ai figli e nipoti. Infine Ignazio Boschetto ha motivato la sua scelta: ha sempre amato avere una famiglia, ha una stabilità economica e ha trovato una stabilità nella vita con la sua Michelle.

