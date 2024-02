Mamhood fidanzato con Manu Rios che indizi!

Le voci su un fidanzamento segreto di Mahmood con Manu Rios, cosa ci porta a pensare che il gossip sia vero

Quando si tratta di Mahmood, complice forse il valore aggiunto della sua bocca sempre cucita sulla sua vita sentimentale, si parla sempre di compagno segreto. Prima le voci su Mahmood e Marco Mengoni che stanno insieme, o lo sono stati in passato, tornate protagoniste con l’incontro sul palco dell’Ariston a Sanremo 2024. Poi la paparazzata del settimanale Chi con tanto di foto del cantante di Tuta Gold con un ragazzo misterioso identificato in Lorenzo Tobia Marcucci, mai più visto in pubblico dopo quella serata fuori a cena a Milano. Infine un gossip, Lorenzo ci perdonerá, molto ma molto più succulento (se secondo a quello del cantante di origini italo egiziane con Marco Mengoni sarete voi a deciderlo). In Spagna di recente, in realtà mesi fa ne parlava anche Ivan Rota su Dagospia, si chiacchera di una nuova bella coppia. Il fidanzato di Mahmood sarebbe Manu Rios ovvero Patrick di Elite. Chi ha visto la serie Netflix sa chi è il figlio gay del preside che, prima di lasciare Las Encinas, ha intrecciato un triangolo con Omar e Ander per poi far sognare i fan con la sua storia d’amore tormentata con Ivan (compreso un flirt con suo padre calciatore). Per chi invece non ha capito un tubo e non sa chi è Manu Rios, basta fare un giro sul suo profilo Instagram per apprendere che sia un attore spagnolo molto bello di 25 anni che ha recitato in diverse serie Netflix e debuttato al cinema con Pedro Almodovar.

Il fidanzato di Mahmood, presunto, avrebbe, stando a gossip mai confermati, penato per ottenere più attenzioni dal cantante di Brividi. Il doppio vincitore di Sanremo e la sua nuova fiamma di sarebbero conosciuti perché invitati a diversi party legati alle sfilate nella settimana della moda a Milano. Sarebbe stata passione al primo sguardo salvo poi trasformarsi per i due in qualcosa di totalmente diverso. Manu Rios avrebbe voluto essere ufficialmente il fidanzato di Mahmood, si sarebbe innamorato perdutamente della voce di Tuta Gold. A differenza sua, l’artista italo egiziano si sarebbe invece tirato indietro frenando sua una possibile relazione oltre ad un piacevole flirt. Pare che i due oggi siano in pausa, ovvero che il concorrente di Sanremo 2024 stia valutando se è pronto a fare sul serio. Si sta facendo Fantarealtá?

Gli indizi su Mahmood e Manu Rios

Mahmood e Manu Rios in uno scatto social (Instagram)

Suggestioni a parte, ci sono degli indizi che lasciano pensare a Mahmood fidanzato con Manu Rios. Il primo è che si seguono ancora su Instagram, il secondo è che si conoscono per davvero. Alla sfilata di Prada Patrick di Elite e il cantante di Soldi erano uno accanto all’altro. A far comprendere però che non erano due sconosciuti è stato il linguaggio del corpo. Il cantautore ha messo una mano sulla spalla dell’attore spagnolo con tanto di sfioramento di mani a cui Rios sembra sottarrsi una volta vista la telecamera che li inquadrava. Per chi segue l’attore da tempo, molti ricordano che nel 2019 condivise su Instagram la sua attività, l’ascolto della canzone Soldi di Mahmood.

Mahmood e Manu Ríos front row alla sfilata di Prada, seduti vicini, l'abbraccio 🌟 pic.twitter.com/VTts1BdqRH — Clara (@MariaclaraPra1) January 14, 2024

Copyright Image: ABContents