Sanremo 2024 Angelina Mango reazione fuorionda dopo La Rondine VIDEO

Il video della commozione di Angelina Mango dopo aver cantato a Sanremo 2024 La Rondine di suo padre

Ha brillato e commosso Angelina Mango dopo aver cantato nella serata delle cover 2024 La Rondine, brano edito 20 anni fa da suo padre, quando la cantante era piccola (aveva solo un anno). Anima e voce sul palco dell’Ariston da parte dell’artista in gara con il brano La Noia che la hit di Mango l’ha quasi sussurrata sublimandola come una poesia. Un gesto in particolare dell’ex vincitrice di Amici sezione canto, presentata da Lorella Cuccarini, sua professoressa all’epoca del talent, è diventato virale. Angelina ha stretto le braccia al petto mentre cantava il refrain “la mia rondine andata via”, come una sorta di abbraccio con suo padre Mango. L’omaggio, dopo dieci anni dalla sua morte, al cantante di Oro, fatto da sua figlia, è sicuramente una pagina importante della storia Festival, a cui l’artista lucano ha partecipato sette volte in carriera. L’artista doppio disco di platino con Ci Pensiamo Domani ha preferito non scendere le scale, probabilmente perché troppo emozionata, e una volta davanti al microfono ha sospirato per scaricare la tensione. L’emozione di Angelina Mango che canta La Rondine è stato un valore aggiunto per l’esibizione che è stata una delle più belle viste sul palco dell’Ariston in questi anni. A fine cover, oltre a Lorella Cuccarini, anche Amadeus aveva difficoltà a parlare davanti alla composta commozione della figlia di Mango che tratteneva a stento le lacrime. Un trionfo anche se a vincere la serata delle cover a Sanremo 2024 è stato Geolier con un Medley insieme a Gigi D’Alessio, Guè e Luchè. L’ex Amici è arrivata seconda, superando Annalisa con Sweet Dreams in duetto con La Rappresentante di Lista. Subito dopo Angelina ha postato su Instagram il video della sua cover de La Rondine e ha ricevuto migliaia di commenti di apprezzamento. Semplici fan, vip, influencer e cantanti di spessore si sono complimentati con l’artista. Tra loro Alessandra Amoroso, in gara con lei al Festival, Fausto Leali, Giorgia, Tedua, Elodie, Isobel Kinnear e Mattia Zenzola (con lei ad Amici) e ancora Giorgia Soleri e Cecilia Cantarano.

Un successo per la cantante di Voglia di Vivere che ha continuato ad emozionare nel backstage. C’è un video fuorionda di Angelina Mango subito dopo aver cantato la Rondine e diffuso sui social di Rai Radio 2 per chi non ha ascoltato l’intervista. La cantante è ancora visibilmente scossa per la cover del successo di suo padre portata a Sanremo 2024. Ha gli occhi lucidi e fatica ad articolare le parole. Con calma la voce di Che To Dic a Fa riesce a raccontare di aver cantato solo con l’anima, aggiungendo poi un particolare davvero toccante. Durante le prove de La Rondine ha detto all’orchestra che sarebbe stato un duetto con la musica. Sul palco dell’Ariston Angelina solo fisicamente era da sola a cantare accompagnata dal Quartetto d’Archi dell’orchestra di Roma, emotivamente era con suo padre.

Sanremo 2024 Angelina Mango e la Rondine dedicata a lei

Nell’intervista fatta da Stokholma per Rai Radio 2, la Mango si trovata un po’ spiazzata sul finale. Nelle ultime ore girava voce che La Rondine fosse stata scritta dal padre per lei. Se si legge il testo sembra evidente che sia solo una suggestione visto che il significato non può che essere legato ad un amore finito male. È possibile che durante i 13 anni trascorsi assieme Mango abbia dedicato la canzone a sua figlia ma questo esula dal senso del brano. La stessa Angelina quando le è stato chiesto se sapesse a chi era dedicata la Rondine ha ammesso di non saperlo, non facendo alcun riferimento ad un testo ideato per lei. Piuttosto dopo il secondo posto nella serata delle cover a Sanremo 2024, dove è in gara La Noia, si potrà dire che il brano è una dedica che la figlia ha voluto fare a Pino Mango.

