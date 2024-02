Fedez patrimonio perché è nullatenente

Quanto è ricco Fedez e perché si parla di dissesto finanziario per una mal interpretazione del suo definirsi nullatenente

Fedez è uno dei rapper di maggior successo in Italia negli ultimi anni, e oltre alla musica ha messo in piedi una vera e propria macchina da soldi che gli gira attorno, anche grazie alla sua presenza sui social e in tv. Merito anche della sua storica relazione con Chiara Ferragni, ex moglie da cui ha avuto due figli: Leone e Vittoria. Il patrimonio complessivo di Fedez e Ferragni ammonta a una cifra tra 70 e 100 milioni di euro, secondo varie fonti online. Questo comprende i loro rispettivi lavori ma non le rispettive aziende che hanno creato separatamente senza mai unire i business. Federico Lucia e il volto di Blonde Salad hanno condiviso dal punto di vista economico probabilmente le sponsorizzate su Instagram che facevano di coppia. I vari luoghi in cui alloggiavano per le vacanze, come Puglia e Sardegna, o la campagna social per diffondere tra i giovani musei italiani, un esempio sono gli Uffizi. Ma quanto vale il patrimonio del solo Fedez? La domanda non ha una risposta semplice, per la verità. Il più volte giudice di X Factor nel 2020 era arrivato incredibilmente a dichiararsi nullatenente, durante collegamento telematico con il giudice di Milano durante un’udienza per una causa di diffamazione.

Parole che avevano comprensibilmente fatto molto rumore, al punto che il Codacons aveva subito fatto un esposto alla Guardia di Finanza per appurare le proprietà e i guadagni del rapper. Nello specifico, però, Fedez aveva chiarito di definirsi nullatenente poiché le cifre che guadagna era in realtà intestato alle sue società. Tra la sua attività di cantante e produttore, le apparizioni in programmi televisivi (come ad esempio la conduzione di LOL, su Prime Video) e tutte le sue altre società parallele, di sicuro non lo possiamo considerare effettivamente nullatenente. Nel 2023, infatti, la rivista Forbes ha stimato il patrimonio di Fedez in oltre 20 milioni di euro.

Fedez che società ha

Sono diverse le proprietà e le aziende che fanno parte del portfolio di Fedez e a cui, secondo quanto ha detto lui stesso ai giudici, sono intestati tutti i suoi averi. La principale è la Zedef Srl, che è intestata alla madre di Fedez, Annamaria Berinzaghi detta Tatiana, che si occupa dell’organizzazione, l’allestimento e la produzione di spettacoli musicali, di eventi culturali e di programmi radiotelevisivi. Zedef è anche l’unica proprietaria di DOOM Entertainment, un’agenzia di management che fino al 2020 era nota come Newtopia ed era essenzialmente un’etichetta discografica.

