Chi è Tony Scotti marito di Sylvie Vartan oscurato da Johnny Hallyday

Sylvie Vartan oggi ha un marito e non è Johnny Hallyday con cui si è lasciata dopo l’incidente che aveva messo a rischio la sua vita

Nella memoria collettiva degli appassionati di musica e televisione Sylvie Vartan è legata indissolubilmente a Johnny Hallyday, uno degli artisti più famosi e rilevanti dell’industria musicale francese. I due hanno formato la coppia iconica per eccellenza di quegli anni attirando l’attenzione dei paparazzi e dei fan. Si conobbero nel 1961 grazie al fratello di lei e dopo un anno spuntarono le prime foto e voci di una frequentazione tra i due artisti. L’ufficialità però arriva solo anni dopo quando decisero di tornare in Francia dopo una breve parentesi in America e nonostante i due avessero recitato tempo prima insieme nel film D’où viens-tu Johnny? incidendo anche una canzone. Nel 1965 arrivò il matrimonio e poi la nascita del loro figlio David ma dopo poco iniziarono i problemi. Sylvie Vartan e Johnny Hallyday proseguirono la loro relazione tra alti e bassi segnati soprattutto dalle dipendenze del rocker. Dopo una separazione rientrata con un tentativo di suicidio da parte di Hallyday, i due tornarono insieme ma ormai il rapporto era deteriorato. La relazione extraconiugale con una corista e soprattutto un incidente stradale in cui Sylvie Vartan rischiò di morire rappresentarono le pietre tombali sul matrimonio. Quattro mesi dopo la separazione la cantante conobbe Tony Scotti che diventò suo marito. Di chiare origini italiane, è nato negli Stati Uniti e ha 85 anni di età.

Dopo una breve parentesi da cantante e attore, si è dedicato totalmente alla produzione insieme ai fratelli e fondando la Scotti Bros. Records. Tra gli artisti dell’etichetta discografica ci sono stati tra gli altri David Halloway, figlio della compagna Sylvie Vartan, e James Brown. Dalla musica i fratelli Scotti passarono poi al cinema e alla televisione fondando la Scotti Bros. Pictures e partecipando alla produzione tra gli altri di Rocky e del telefilm Baywatch. Dopo una lunga carriera l’incontro con quella che diventò poi la sua seconda moglie fu fondamentale anche per il suo lavoro. Tony Scotti divenne così produttore di Sylvie Vartan e decise per amore di seguirla costantemente in giro per il mondo.

Come si sono conosciuti Sylvie Vartan e Tony Scotti

Galeotto per Sylvie Vartan e Tony Scotti fu un evento musicale in Giappone tenutosi a Tokyo il 29 marzo 1981. Per il decennale del Tokyo Music Festival vennero invitati ospiti d’eccezione e tra in giuria erano presenti proprio i futuri sposi insieme a Engelbert Humperdinck. La cantante francese aveva divorziato da quattro mesi e incontrò in Oriente quello che diventò poi il suo secondo marito. Anche Tony Scotti era reduce da un matrimonio concluso e durato solo tre anni, dal 1965 al 1968 con Susan Denberg. All’epoca Sylvie Vartan era impegnata nella preparazione di un concerto evento al Palais de Sports di Parigi e aveva accettato con grande onore l’invito per il festival musicale in Giappone. .36 anni lei, 41 anni lui, lì scattò la scintilla e tre anni dopo a giugno 1984 a Los Angeles venne celebrato il loro matrimonio. Tony Scotti e Sylvie Vartan hanno adottato una figlia, Darina, nata nel 1997 in Bulgaria. Cresciuta negli Stati Uniti ha studiato cinema diventando regista.

Leggi anche: Fedez patrimonio perché è nullatenente

Copyright Image: ABContents