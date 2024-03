Chi è Ambani milionario del matrimonio con Rihanna

Rihanna ha cantanto in esclusiva per Anant Ambani. Il patrimonio e la vita privata del ricchissimo paperone indiano

Ambani ha festeggiato il matrimonio del secolo e a cantare, per lui e sua moglie, c’è stata addirittura Rihanna. Una delle popstar più amate e influenti al mondo è tornata di recente a esibirsi dopo la nascita del secondo figlio con Asap Rocky, ma questa volta il suo concerto è stato decisamente particolare e per un pubblico ben più ristretto del solito. La voce di Diamond si è infatti esibita in un evento privato in India, alla festa tenutasi a Jamnagar, nello stato del Gujarat, prima delle nozze di Anant Ambani e Radhika Merchant. Il pubblico occidentale non conosce questa coppia, che convolerà a nozze il prossimo luglio ma che negli scorsi giorni ha tenuto una sfarzosa festa in preparazione del lieto evento, costata complessivamente 140 milioni di sterline (oltre 160 milioni di euro). Radhika Merchant è un’imprenditrice indiana di 29 anni, figlia di Viren e Shaila Merchant, i due fondatori del colosso farmaceutico Encore Healthcare.

Anant Ambani, di un anno più giovane della futura moglie, è un altro rampollo di una nota famiglia indiana. Suo padre è infatti Mukesh Ambani, il presidente delle Reliance Industries, la più importante multinazionale dell’India. Per si stesse chiedendo quale è il settore della dinastia dei paperoni di Mumbai, la risposta è ancora più intrigante dei dettagli del matrimonio del secolo con Rihanna. La ditta di famiglia degli Ambani si occupa di petrolio e prodotti chimici. Non solo è un colosso della vendita al dettaglio di servizi digitali in tutta l’India (immaginate quindi la vastità di pubblico). Inoltre attraverso la Jio Platforms Limited, il milionario gestisce la più grande rete di telecomunicazione del suo Paese. L’obiettivo è quello di costruire e innovare per l’India, slogan presente sul sito ufficiale della multinazionale. Proprio per questo alle feste sfarzose previste per le nozze erano presenti la gran parte delle star di Bollywood e tantissimi vip provenienti da tutto il mondo.

Ambani ha un patrimonio stimato di 114 miliardi di dollari, che ne fanno il nono uomo più ricco al mondo, e Anant è il suo figlio più giovane. Sposato con la filantropa Nita Ambani, ha avuto, prima di Anant, i gemelli Akash e Isha.

Quanto ha preso Rihanna per cantare al matrimonio di Ambani

Quello di Jamnagar è stato decisamente un evento unico e praticamente irripetibile per Rihanna. Basti pensare che la popstar caraibica non si esibisce ufficialmente in un concerto vero e proprio da ben otto anni. La sua ultima data è stata quella del 27 novembre 2016 ad Abu Dhabi, e da allora ha partecipato solamente a quattro show, tra cui quello del Super Bowl del 2023 e, nello stesso anno, a quello della notte degli Oscar.

Negli scorsi mesi si era diffusa la voce di un suo possibile nuovo tour nel 2024, ma è stata categoricamente smentita dalla diretta interessata. I fan di Rihanna dovranno quindi attendere ancora molto a lungo prima di poterla rivedere dal vivo come ai vecchi tempi. Per convincerla a tornare in scena per il matrimonio di suo figlio Ambani ha quindi dovuto spendere una cifra tra gli 8 e i 9 milioni di dollari. E anche per il cachet classico della star della musica si tratta di una cifra decisamente fuori scala.

Copyright Image: ABContents