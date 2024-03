Ligabue tour nei teatri i prezzi dei biglietti

Ligabue va in tour nei teatri nel 2024: ecco le date dei nuovi concerti del rock di Correggio e il prezzo dei biglietti. Un evento da non perdere.

Oggi è il giorno del suo compleanno, ma il regalo lo ha fatto lui. I fan di Luciano Ligabue hanno scoperto oggi, nel giorno del 64° compleanno del rocker emiliano, che per il 2024 il loro beniamino tornerà in concerto per un tour un po’ particolare. Il cantente di Questa è la mia vita e Radiofreccia andrà in tour nei teatri italiani, in una serie di eventi imperdibili per tutti gli appassionati di musica rock nel nostro paese. Si tratta in tutto di 31 date, ognuna in una città diversa, con una sola eccezione: Correggio, la cittadina in provincia di Reggio Emilia che ha dato i natali a Ligabue il 13 marzo 2024, vedrà eccezionalmente due date. Infatti, oltre a un concerto vero e proprio, a Correggio si svolgerà anche una “esibizione zero”, cioè le prove generali del tour, che saranno aperte al pubblico in esclusiva. Si partirà dunque con questo primo evento il prossimo 1° ottobre dal Teatro Asioli di Correggio, con un “bis” la sera seguente. Quindi, il tour 2024 di Ligabue proseguirà toccando i teatri italiani di Bari, Napoli, Firenze, Livorno, Roma, Ferrara, Reggio Emilia, Avellino, Palermo, Catania, Reggio Calabria, Catanzaro, Verona, Brescia, Bologna, Piacenza, Mantova, Cremona, Parma, Torino, Novara, Sanremo, Genova, Como, Vercelli, Udine, Trieste e Milano. Ci sarà inoltre anche una data eccezionale all’estero, anche se appena oltre confine, a Lugano, in Svizzera. Il tour terminerà nel capoluogo lombardo il 27 novembre 2024.

Sta dunque per partire la corsa per accaparrarsi i biglietti per una di queste date eccezionali. La prevendita inizierà questo sabato, 16 marzo 2024, sul sito specializzato Ticketone.it, e sarà aperta a tutti dalle ore 12.00. Gli iscritti al Bar Mario, potranno invece acquistare i biglietti a partire dalle ore 12.00 di giovedì 14 marzo. Per chi vuole acquistare i biglietti per la data zero di Correggio, potrà farlo a partire sempre dal 16 marzo al teatro Asioli della città emiliana. Al momento non è noto, però, quanto costeranno i biglietti del tour “Dedicato a Noi”.

Ligabue ha già fatto un tour dei teatri italiani

Non si tratta della prima volta che Luciano Ligabue va in tour nei teatri italiani. L’evento “Dedicato a Noi” del prossimo autunno vede infatti il rocker di Correggio tornare a esibirsi sul palco dei teatri di tutta la Penisola a 13 anni dall’ultima volta. Ne tenne già uno nei primi anni Duemila, che fu poi oggetto del sua album live Giro d’Italia (2003). Di nuovo, nel 2006 aveva dedicato la parte invernale del suo tour ai teatri. Infine, l’ultimo tour nei teatri avvenne all’inizio del 2011.

