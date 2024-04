Chiara Francini spiega perché non ha avuto figli

Chiari Francini è un’attrice toscana molto amata, anche se poco si sa sulla sua vita privata. Non ha mai avuto figli, e adesso spiega perché.

Oggi è una delle attrici italiane più apprezzate dal grande pubblico, anche per la sua spigliatezza e simpatia. Chiara Francini, interprete fiorentina di 44 anni, ha conquistato gli spettatori e le spettatrici italiane grazie al suo carattere e la sua bravura, dimostrati in numerosi ruoli al cinema e in tv. Molti l’hanno poi conosciuta meglio grazie alla sua presenza al Festival di Sanremo del 2023, in qualità di co-conduttrice di una serata.

In quell’occasione, Chiara Francini ha fatto un monologo che ha generato un certo dibattito, parlando delle donne che, come lei, non sono mai diventate madri, e delle paure e insicurezze che molte si portano dentro per non aver mai avuto figli. Sull’argomento è tornata qualche mese fa in un’intervista a Radio Deejay, spiegando che in realtà il suo monologo non era sulla amternità. L’argomento centrale era, in realtà, “l’altalena perpetua che significa essere donna”, ovvero quell’alternarsi di gioia e inadeguatezza che si deve anche, in alcuni casi, al fatto di non aver avuto figli in un società che culturalmente dipinge la donna come una madre.

Chiara Francini, appunto, non ha mai avuto figli, ma ha raccontato che dietro tutto ciò non c’è una scelta precisa e deliberata. Anzi, non è contro ai figli, ma semplicemente non le è mai capitata l’occasione. Già nel 2022, in un’intervista al settimanale Oggi, aveva spiegato: “Ci provo, ma sarà il mio corpo a decidere”. Una cosa che l’attrice toscana ha confermato nel maggio del 2023 in un’altra intervista, questa volta al programma Oggi è un altro giorno. Ospite di Serena Bortone aveva ribadito che, col suo compagno, stava provando ad avere un figlio, anche se prima, quando era più giovane, non lo avrebbe mai fatto. “Vorrei provare questa emozione, ma sono felice anche così” ha aggiunto, dicendo che comunque non è giusto giudicare le donne se hanno o non hanno figli.

Chiara Francini e il compagno calciatore

Attualmente Chiara Francini ha un compagno, come abbiamo accennato. L’attrice 44enne sta con lo stesso uomo dal 2005, anche se non si sono mai sposati e, al momento, non sembrano intenzionati a farlo. Il compagno di Chiara Francini è Frederick Lundqvist, ha 47 anni, è svedese ed è proprietario di un’impresa di servizi per la sicurezza, la AB Basic&Safety. Lei lo ha descritto in un suo recente libro come “un uomo ironico, ma anche silenzioso, molto attento, sarcastico, riservatissimo”.

E infatti di Frederick Lundqvist si sa molto poco, anche se secondo varie fonti è stato anche un calciatore in passato, arrivando ad indossare anche la maglia della nazionale svedese. Tra il 1995 e il 1999 ha vestito la maglia della squadra della sua città, l’IFK Lulea, e poi fino al 2005 quella del GIF Sundsvall, arrivato in quel periodo ad apparire anche 5 volte in campo con la nazionale scandinava.

