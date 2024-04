Sandra Nilsson chi è l’ultima fidanzata di Roberto Cavalli: proprietaria di un’isola

Morto a 83 anni Roberto Cavalli era padre di un sesto figlio nato solo un anno fa. La compagna Sandra Nilsson era più giovane di oltre 40 anni

Per alcuni è Sandra Nilsson, per altri è Sandra Bergman, la chiave è nel doppio cognome dell’ultima fidanzata di Roberto Cavalli (abitudine che in Italia è ancora facoltativa e difficile da comprendere). L’identità è sempre la stessa, quella della madre dell’ultimo figlio, il sesto, di Roberto Cavalli che solo un mese fa ha compiuto un anno e che si chiama Giorgio e non porta lo stesso nome del compianto stilista come invece in tanti credono. Sandra Nilsson Bergman ha 45 anni in meno del socio di Fausto Puglisi e di professione è un’affermata modella. Di origini svedesi l’ultima compagna di Roberto Cavalli è classe 1985 precisamente la sua data di nascita porta all’anagrafe il 17 febbraio. Poco da dire riguardo alla sua biografia, a 14 anni sta già solcando le più importanti passerelle internazionali come indossatrice, due anni dopo è già una star in Svezia dove viene eletta Miss Salming. Uno soltanto dei primi titoli di bellezza per Sandra Nilsson che porta a casa il World Bikini Model, l’EU, la Hawaiian e il Siren, rispettivamente a Malta, in Inghilterra, isole Hawaii e Serbia. Ovviamente sembra scontato dirlo il titolo che più ha reso felice la modella è quello ottenuto nel suo Paese ovvero Miss Svezia. Sandra Nilsson resta però per tutti una delle più famose playmate ovvero conigliette di Playboy. La carriera dell’ultima compagna di Roberto Cavalli prende una piega inaspettata quando conosce ad una sfilata lo stilista che le ruba il cuore. Nel 2014 è amore a prima vista con l’uomo che è già un’icona, non solo della moda, ma anche proprietario di un famoso locale a Milano talmente noto da avere una vodka a suo nome. Sandra Nilsson è famosa anche perché ha fatto scalpore il regalo che Roberto Cavalli all’epoca le fece per suggellare il loro amore. La modella infatti fu omaggiata di un’isola chiamata Stora Rullingen che vale 2 milioni di sterline ed è situata a circa 50 km da Stoccolma. In seguito arrivò la prima paparazzata firmata Daily Mirror che ritrasse la coppia scambiarsi tenerezze in barca a Porto Rotondo in Sardegna durante una delle prime vacanze insieme.

Roberto Cavalli e Sandra Nilsson: il tatuaggio e la nascita del figlio Giorgio

Sui social non si sono mai nascosti e la storia d’amore tra Roberto Cavalli e Sandra Nilsson Bergman è proseguita a gonfie vele con qualche rivelazione romantica. Tra queste il tatuaggio che la giovane ha deciso di ritrarre sul braccio, la scritta “i love you” ma con la grafia del suo compagno fatta durante un viaggio a Bangkok. Lo stilista ha spiegato in diverse interviste perché ha voluto chiamare il suo ultimo figlio Giorgio avuto con la sua ultima fidanzata. Era molto legato a suo padre che però ha conosciuto purtroppo per poco tempo perché durante la Seconda Guerra Mondiale fu ucciso dai tedeschi. Ha così deciso di dare lo stesso nome anche alla sua ultima creatura. Le altre due mogli di Roberto Cavalli sono state Silvana e Eva Duringer.

