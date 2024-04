Leo Gullotta moglie e figli: chi è il compagno

Leo Gullotta prima di sposare il marito Fabio Grossi ha avuto anche relazioni con donne. La vita privata dell’attore di Selvaggi e la sua visione sui figli

In tanti lo ricordano come la signora Leonida durante gli anni del Bagaglino ma Leo Gullotta è questo e tanto altro, un attore poliedrico capace di lasciare il cenno al cinema, in teatro e nel mondo della televisione. Nato nel 1946, precisamente il 9 gennaio e quindi sotto il segno del Capricorno, Leo Gullotta è di origini siciliane, Catania, e ha iniziato la sua carriera proprio nella città ai piedi dell’Etna come comparsa al Teatro Bellini. Innumerevoli i ruoli interpretati dall’attore ma indubbio che la popolarità sia arrivata grazie al Bagaglino e alle trasmissioni televisive dirette da Pierfrancesco Pingitore. Nel corso degli anni i travestimenti e le imitazioni di Leo Gullotta hanno spinto il pubblico a chiedersi se avesse moglie e figli. In realtà come raccontato dallo stesso comico le prime esperienze sono state con donne ma non ha mai avuto relazioni importanti. Nel 1995 rivelò durante una conferenza stampa di essere omosessuale, non un coming out vero e proprio ma la risposta ad una semplice domanda di un’intervista. Lo stesso artista di Catania ha spiegato che all’epoca non era così scontato dichiarare di essere gay e quindi la sua rivelazione venne riprese da quotidiani e settimanali. Nel corso degli anni si è poi saputo qualcosa in più sulla sua vita privata, infatti Leo Gullotta ha un compagno da oltre 40 anni, Fabio Grossi. Si tratta di un collega, anche lui è attore e con cui ha anche interpretato uno spettacolo teatrale. Nel 2019 la coppia si è sposata civilmente, un desiderio coltivato da 30 anni e che è stato possibile solo dopo la legge sulle unioni civili, un diritto che ha raccontato l’attore di Selvaggi andava preso. Leo Gullotta non ha figli ma in passato prima di conoscere il suo compagno ha avuto storie con donne.

Fabio Grossi chi è il marito di Leo Gullotta

Il marito di Leo Gullotta è Fabio Grossi, attore di cinema e teatro, nato nel 1958 e quindi di 12 anni più giovane rispetto al comico siciliano. Di origini romane ha iniziato la sua carriera con alcuni ruoli in spettacoli teatrali firmati da Fenoglio e Ronconi. Successivamente ha fatto parte del cast di numerose commedie tipiche degli anni 80, interpretazioni che gli hanno aperto anche le porte della televisione sia in fiction come Le ragazze di Piazza di Spagna, Commesse e La Dottoressa Giò sia in programmi comici come Candid Camera Show. Col il passare degli anni Fabio Grossi, compagno di Leo Gullotta, si è poi concentrato su quello che è stato il suo primo amore, il teatro. È tornato a recitare sui più importanti palcoscenici d’Italia e si è poi cimentato con la regia, occupandosi anche di spettacoli con protagonista suo marito. Negli ultimi anni sono tante le opere che hanno visto la coppia impegnata insieme e nel 2024 hanno messo in scena In ogni vita La pioggia deve cadere. Scritta da Fabio Grossi è uno spettacolo che i due attori interpretare Papi e Pier Carlo che portano sul palco l’importanza dei diritti ottenuti nel corso di questi anni per le famiglie arcobaleno. Un desiderio forse mai sopito quello di avere figli per Leo Gullotta e Fabio Grossi, oppure mai desiderato, al riguardo non si sono mai espressi in nessuna intervista.

