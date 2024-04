Susanna Ceccardi laurea: l’enigma irrisolto

Susanna Ceccardi attualmente è europarlamentare della Lega, ha completato gli studi in Giurisprudenza ma dopo anni riemerge il giallo sulla sua tesi: è laureata?

Da anni Susanna Ceccardi è ospite di numerosi talk show politici e spesso si è fatta notare per alcune affermazioni divisive diventate virale e che hanno creato polemiche. Europarlamentare in quota Lega, è stata sindaco di Cascina ed è uno dei volti su cui il partito guidato da Matteo Salvini punta quando si tratta di affrontare questioni rilevanti nei dibattiti politici che affollano il palinsesto televisivo in Italia. Famoso il suo commento su Imagine di John Lennon definita una canzone marxista o più recentemente la notizia di essere stata minacciata di morte a causa dell’iniziativa dei manifesti per donne arabe. Essendo spesso presente in tv, così come per altri politici, scatta la curiosità nel conoscere se Susanna Ceccardi abbia una laurea e soprattutto a quale università abbia fatto, in sostanza quale sia il suo titolo di studio. Conseguito il diploma di maturità classica presso il Liceo Galileo Galilei di Pisa, la Ceccardi inizia la sua intensa e longeva carriera politica. I banchi di Università hanno fatto da antipasto a quello che poi sarebbe accaduto di lì a poco nella sua vita. Il curriculum vitae di Susanna Ceccardi ha una svolta nel 2015 quando divenne segreteria del portavoce di un consigliere regionale toscano. L’anno dopo è già eletta sindaco a Cascina e poi consigliere del Ministero degli Interni che all’epoca era Matteo Salvini. Nel 2020 sempre per il suo partito, la Lega, si è candidata per la Presidenza alla Regione Toscana ed è qui scoppiò il caso. Si parlò e si scrisse di uno strano cambiamento, poi rimosso sulla pagina Wikipedia, riguardo la laurea di Susanna Ceccardi.

Susanna Ceccardi e la tesi mai data

Per un breve periodo la politica risultava laureata in Giurisprudenza, dettaglio riguardo al suo titolo di studio che non era riportato sul suo curriculum vitae, reperibile in rete e ancora oggi non attualmente disponibile sul sito italiano Deputati Parlamento Europeo, e nemmeno sul suo sito ufficiale. Ovviamente la più concreta delle ipotesi è che la leghista sia stata vittima di un complotto per screditarla visto che è logico immaginare che se avesse voluto riportare una fake news di proprio pugno lo avrebbe fatto su tutte le pagine a lei dedicate e non solo su Wikipedia che, come sappiamo, può essere modificato da qualsiasi utente. Attualmente non risulta che Susanna Ceccardi abbia una laurea in Giurisprudenza ma che debba discutere solo la tesi. Non è noto però se non sia stato aggiornato il titolo di studio o se non sia stato conseguito.

