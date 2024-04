Chi è Luce dell’Isola dei Famosi 2024

Tra i concorrenti dell’Isola dei Famosi condotta da Vladimir Luxuria c’è anche la celebre attrice Luce Caponegro

Oggi lavora come responsabile di un centro benessere, ma non è certamente per questo che è famosa. Luce Caponegro, nata a Roma il 17 dicembre 1966, ha 57 anni ed è una delle concorrenti della nuova edizione dell’Isola dei famosi con alla conduzione Vladimir Luxuria. La naufraga dai capelli corvini ha alle spalle una lunga carriera di successo con il nome d’arte di Selen, nell’ambito del cinema per adulti degli anni Novanta. La sua carriera è iniziata ufficialmente nel 1993, anche se già in precedenza aveva girato un filmino amatoriale. Lei stessa ha spiegato di aver intrapreso questo tipo di carriera principalmente per motivi di esibizionismo e anche per senso di ribellione verso una famiglia tradizionalista e benestante. In breve tempo Luce dell’Isola dei Famosi 2024 è divenuta una star del settore, arrivando a lavorare con registi di punta del genere per adulti (Alex Perry, Mario Salieri, Silvio Bandinelli e Joe D’Amato) e vincendo anche numerosi premi a livello nazionale e internazionale. La fama ha portato Luce Caponegro a diventare un’icona pop degli anni Novanta, apparendo anche nel videoclip del brano Neil Young della band ravennate Pitch, così come a incidere anche dei dischi singoli e collaborare alla realizzazione di alcuni videogiochi a luci rosse. Nel 1999 si è poi ritirata dal cinema per adulti per apparire in film tradizionali: Scarlet Diva di Asia Argento (2000), Zora la Vampira dei Manetti Bros. (2000), B.B. e il cormorano di Edoardo Gabriellini (2003), solo per citare i più noti. Ha inoltre fatto varie esperienza televisive, apparendo ospite in programmi quali il Maurizio Costanzo Show, Unomattina e Domenica In. Aveva inoltre già partecipato come concorrente a un reality show – La Fattoria, su Italia 1, nel 2004 – prima di tornare quest’anno a L’Isola dei famosi.

Luce Caponegro vita privata

Luce dell’Isola dei Famosi ha avuto un primo figlio dal marito Fabio Albonetti, Kangi che oggi ha 36 anni e successivamente un secondo con l’ex calciatore Nicola Zanone, Gabriele che oggi ha 17 anni. Nel 2012 ha sposato Antonino Putortì, con cui ha aperto il suo centro benessere olistico, ma tre anni dopo la coppia ha divorziato. Nel 2017 Luce Caponegro ha poi fatto uscire un libro autobiografico, Da bambina sognavo di volare, pubblicato da Cairo Editore. Oggi si dichiara single da ormai 9 anni perché ferita troppe volte da ciò che è accaduto in passato ma spera di tornare ad innamorarsi. Sui social è possibile scoprire come quella che una volta era l’attrice Selen si sia dedicata alla produzione dei vini. Di recente ha presentato il suo Sangiovese DOC ribattezzato SelenGiovese. È anche amante dei piaceri della tavola infatti ha creato un gelato che porta il suo nome e il format La cucina dell’amore con lo chef Mirko Gadignani. In passato ha raccontato di avere tentato il suicidio quando aveva 18 anni dopo essere scappata di casa e di essere riuscita a ritrovare la voglia di vivere con il tempo.

Copyright Image: ABContents