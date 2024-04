Isola dei famosi 2024 perché non c’è Francesco Benigno: complotti e machete

La squalifica di Francesco Benigno fa discutere: che fine ha fatto il concorrente siciliano de L’Isola dei Famosi

“Una menzogna”: così Francesco Benigno ha risposto su Instagram al comunicato di Mediaset in merito alla sua esclusione dall’Isola dei Famosi 2024. Il concorrente siciliano è protagonista di una vicenda che sta generando una grande polemica nella televisione, lasciando esterrefatti gli spettatori: cosa sta succedendo nel reality show condotto da Vladimir Luxuria? La diciottessima edizione del programma è iniziata lo scorso 8 aprile, subito dopo la fine del Grande Fratello, e tra i concorrenti di quest’anno c’era anche Francesco Benigno, attore, regista e cantante palermitano di 56 anni, noto per vari ruoli sia al cinema che in televisione. Eppure, dopo poco più di una settimana dall’inizio del reality show, Mediaset ha comunicato mercoledì 17 aprile l’esclusione di Benigno dall’Isola dei famosi. La motivazione è stata anche abbastanza seria: “comportamenti non consoni e vietati dal regolamento”. Il network non è entrato nei dettagli di questi comportamenti, ma i telespettatori hanno intuito che il comunicato faceva riferimento alla lite col pescivendolo napoletano Peppe Di Napoli. Francesco Benigno si era presentato in Honduras alla seconda puntata dello show, ma aveva subito mostrato un atteggiamento aggressivo e provocatorio nei confronti degli altri naufraghi. Peppe Di Napoli aveva quindi deciso di affrontarlo, e non era andato proprio per il sottile con le sue parole: aveva definito Benigno “un bullo” e “un fallito”. Questo comportamento non aveva certo aiutato a sistemare le cose, anche se in seguito Di Napoli aveva spiegato che alla fine i due si erano chiariti e avevano fatto pace. Francesco Benigno non era sembrato però del tutto concorde, tanto che già durante la trasmissione aveva accusato apertamente la produzione di avere organizzato tutto prima ancora che lui arrivasse sull’Isola. Probabilmente, più che il litigio con Di Napoli, sono state queste accuse a convincere Mediaset a estromettere l’attore e regista dal reality.

Isola dei Famosi Francesco Benigno incatenato al resort

Poche ore dopo la diffusione del comunicato dell’emittente, infatti, Francesco Benigno ha replicato su Instagram, smentendo la versione di Mediaset. L’attore siciliano ha accusato che il network voleva convincerlo a ritirarsi “mentendo spudoratamente”. Ha spiegato di essere stato prelevato con la forza dall’Honduras dopo una discussione con un altro concorrente (presumibilmente quella con Peppe Di Napoli), portato in un resort con la scusa di dover parlare con lui, e infine gli è stato detto che doveva andarsene. “I poteri forti di Mediaset hanno deciso che devo essere eliminato” ha accusato ancora Benigno. Secondo l’ormai ex concorrente dell’Isola dei famosi 2024, Mediaset avrebbe offerto del denaro a lui e a sua moglie per non chiedere delle penali. Proprio per questo, l’attore sostiene che la sua esclusione sia illegittima. Ha aggiunto che la produzione lo ha minacciato per convincerlo ad andarsene contro la sua volontà, e lui ha esortato l’emittente a mandare in onda le immagini che dimostrerebbero le sue colpe (ma che, secondo Benigno, non esistono). Non esclude che ci sia stata una discussione, ma dice che bisogna chiedere a Daniele Radini Tedeschi, che era presente quando è avvenuto il diverbio. Nel suo sfogo sui social ha parlato di una discussione animata con Peppe Di Napoli, concorrente napoletano della pescheria più famosa di TikToK, che impugnava un machete. Successivamente Banijay, casa di produzione de L’Isola dei Famosi, ha smentito categoricamente le parole dell’attore siciliano. In un comunicato la società che produce il reality in onda su Canale 5 ha sottolineato che la squalifica di Francesco Benigno è avvenuta perché ha fatto qualcosa, che non è stato ancora reso noto, contrario al regolamento. Non è finita qui, il concorrente siculo sarebbe stato consapevole di violare le regole da lui stesso sottoscritte durante la stipula del contratto di partecipazione al reality ambientato in Honduras. L’attore, in un lungo video sui social, ha anche spiegato che i positivi al COVID tra i concorrenti de L’Isola dei Famosi in realtà sono falsi positivi e sono stati creati ad hoc per animare il reality e alzare gli ascolti. Infine Francesco Benigno ha rivelato che gli è stato impedito di poter partecipare alla puntata di stasera 18 aprile per poter dire la sua, intanto secondo varie fonti pare si sia incatenato al Resort per protesta.

