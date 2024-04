Miss Universo Argentina a 60 anni chi è Alejandra Rodriguez e come ha vinto

Alejandra Rodriguez ha vinto il titolo di Miss Universo per l’Argentina. La biografia e la vita privata della 60enne più bella del Paese

In Italia una vittoria del genere non potrebbe mai accadere, all’estero sì. Precisamente in Sud America, in Argentina, una donna di 60 anni di età compiuti ha vinto il titolo di Miss Universo. La reginetta di bellezza, che volerá oltreoceano per la finale contro le colleghe di tutto il Mondo, si chiama Alejandra Rodriguez e, inutile specificarlo, è già una star. Nella terra di Maradona è stato possibile che una 60enne diventasse Miss perché quest’anno, per la prima volta, è stato eliminato il limite di età a 28 anni: l’unico requisito per partecipare al Concorso di bellezza è quello di essere maggiorenni. Nata a Coronel Brandsen, a pochi passi da Buenos Aires, Alejandra Rodriguez fa una vita sana fin dall’infanzia da quando ha scelto di praticare sport e scegliere un’alimentazione organica, ovvero basata solo su cibi di stagione derivati da agricoltura biologica, grazie anche ai suoi genitori. Non ha mai messo da parte lo studio mentre curava il suo fisico da modella. La sessantenne Miss Universo Argentina di lavoro fa l’avvocato, dopo il liceo classico, si è laureata presso l’Universitá Nacional de La Plata in Giurisprudenza.

Dopo una lunga gavetta, oggi la reginetta di bellezza over è nel team legale dell’Ospedale La Provincia di Buenos Aires. Inoltre la vincitrice della kernesse è specificializzata in diritto famigliare e civile, occupandosi di giornalismo nel tempo libero, in particolare nel settore viaggi e turismo. Il seguente profilo Instagram di Miss Universo Argentina 2024 ci dimostra che la sua vita privata è fatta di giornate al mare e serata con le amiche. La bella sessantenne Alejandra Rodriguez non ha marito nè figli, nè attualmente un compagno.

Miss Universo Argentina a 60 anni: che dieta fa

Alla finale del concorso trasmesso in diretta televisiva, un medico specializzato in genetica che era in giuria ha spiegato come è possibile che Alejandra Rodriguez sia così giovane nell’aspetto nonostante abbia 60 anni. Ovviamente sono casi rari, ma si tratta di una predisposizione nel DNA associata a delle abitudini rigorosamente sane. Un fisico così perfetto ad una certa età, come quello di Miss Universo Argentina 2024, non può che essere mantenuto grazie ad una dieta equilibrata e a tanta attività fisica. L’avvocatessa ha scelto solo pietanze biologiche e ben distribuite tra carboidrati, proteine e grassi. Per quanto riguarda invece lo sport che pratica Alejandra Rodriguez, la stessa avvocatessa ha dichiarato di preferire un allenamento personalizzato e una serata a base di tango almeno una volta alla settimana.