Daniela Di Sotto chi era l’ex moglie di Gianfranco Fini e cosa fa

Ricordate come si chiama l’ex moglie di Gianfranco Fini? La nuova vita oggi di Daniela Di Sotto e la sua biografia piena di incarichi tra sanità e calcio

Daniela Di Sotto, nata il 5 marzo 1955, oggi ha 69 anni ed è solo nei ricordi l’x moglie di Gianfranco Fini visto che ha una vita di successo. D’altronde è sempre stata così se si dà uno sguardo alla sua biografia ricca di coraggio, politica e riconoscimenti. Nasce a Roma sud in una famiglia che vota MSI e il padre è un maresciallo dell’Aeronautica. Si avvicina però agli ambienti di destra dell’epoca a scuola soprattutto negli anni in cui frequentava l’Istituto Magistrale Margherita di Savoia, nello stesso quartiere in cui viveva. Decide di abbandonare gli studi a 16 anni per dedicarsi anima e corpo alla politica ed è tra i fondatori del circolo MSI di Via Noto. A 20 anni era sposata con il suo primo marito, Sergio Mariani conosciuto durante i vari incontri per il partito. Nello stesso periodo conosce anche Gianfranco Fini, rapporto poi approfondito qualche anno dopo perché condividevano lo stesso ambiente lavorativi. All’epoca Fini era giornalista praticante presso Il Secolo d’Italia mentre Daniela Di Sotto era alla tipografia, un lavoro poi in seguito lasciato per entrare nel settore della sanità. Come spesso capita la versione della prima moglie di Gianfranco Fini e del suo ex marito Sergio Mariani sul divorzio è discordante. Lui parla di incontri clandestini come raccontato in un’intervista a Luca Telese e di tradimenti consumati a casa di una loro collega de Il Secolo d’Italia, eventi da lei negata, la stessa donna invece ha spiegato che l’ex fece picchiare il futuro presidente della Camera per gelosia. In questo caso a negare quanto dichiarato è Sergio Mariani. Dopo un lungo periodo trascorso insieme con la nascita della loro figlia Giuliana, Gianfranco Fini e Daniela Di Sotto si sposano con rito civile l’11 settembre del 1988. Una vita insieme tra eventi, interviste e partite della Lazio, passione che accomuna entrambi. Però la storia non ha un lieto fine, la donna diventa ex moglie di Gianfranco Fini quando arriva l’annuncio del divorzio nel 2007, una scelta consensuale dovuta alle vite diverse che ormai conducevano che aveva lasciato intatto la stima e l’affetto ma aveva cancellato passione e amore.

Daniela Di Sotto cosa fa oggi

Il politico è sempre stato sostenuto da Daniela Di Sotto per quanto riguarda le sue scelte politiche come la nascita del FLI. Oggi la ex moglie di Gianfranco Fini è presidente del Circolo Canottieri Lazio, Lungotevere Flaminio ed è stata presidente del Lazio Calcio a cinque mentre ora è nel direttivo. In passato ha lavorato nell’ambito della sanità con quote di partecipazione a società e cliniche insieme alla sua ex cognata, la moglie del fratello di Fini, ed è stata indagata per un breve periodo dalla Procura di Roma per presunte irregolarità. Nella vita privata di Daniela Di Sotto c’è un dramma, un figlio nato morto con il primo marito Sergio Mariani ma anche la gioia di essere diventata dopo anni madre. Con Gianfranco Fini hanno una figlia di nome Giuliana che svolge la professione di medico nella Croce Rossa.