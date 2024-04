Isola dei famosi chi è Artur e perché Benigno lo voleva picchiare

Francesco Benigno è stato squalificato dall’Isola dei Famosi dopo uno scontro con Artur. Cosa è successo e chi è il concorrente che voleva picchiare con un bastone

Trova sempre il modo di far discutere, il programma di punta delle reti Mediaset di questi mesi. Dopo le polemiche tra Francesco Benigno e Peppe Di Napoli, è scoppiato un nuovo caso sull’Isola dei famosi. Di mezzo c’è sempre l’attore, regista e cantante palermitano, che alla fine è stato espulso dal programma di Canale 5. Stavolta, però, il suo avversario non è stato Di Napoli, ma Artur Dainese. Tra i vari vip dell’isola, probabilmente Artur è uno dei meno noti al pubblico italiano. Ha 34 anni circa, essendo nato nel 1990 a Cherson, città dell’Ucraina divenuta nota negli ultimi anni purtroppo a causa della guerra. Si è però trasferito in Italia abbastanza giovane, quando aveva appena 16 anni, si stabilisce a Milano e rapidamente inizia a lavorare come modello, arrivando a sfilare anche per importanti brand, come Dolce e Gabbana.

A partire dal 2018 la sua carriera ha iniziato a spostarsi verso la televisione. In quell’anno, Artur di cognome Dainese ha partecipato al reality show di Mediaset Temptation Island Vip, e successivamente ha collaborato con Le Iene per un servizio sulle truffe nel mondo della moda. Nel 2023 ha poi preso parte al programma tv spagnolo Supervivientes, versione locale dell’Isola dei Famosi, grazie al quale ha ottenuto grande fama, tornando quindi in tv in Italia quest’anno.

Isola dei famosi Artur vs Francesco Benigno perché

Artur Dainese è finito al centro di un nuovo scontro con Francesco Benigno, il concorrente di sicuro più discusso di questa edizione dell’Isola dei Famosi. L’attore e cantante palermitano è stato squalificato a causa di “comportamenti non consoni” al programma, secondo quanto spiegato dalla produzione del reality di Canale 5. Sentito al telefono da Fanpage.it, Benigno ha spiegato che alla base della sua esclusione c’è un litigio avuto proprio con Artur Dainese. Secondo Francesco Benigno, i due hanno avuto uno scontro verbale, che stava sfociando in uno scontro fisico da parte del modello ucraino. Benigno dice di aver raccolto “un legnetto” da terra e di averlo alzato per difendersi dall’aggressione, ma siccome poi questa non si è concretizzata lo avrebbe poi lasciato cadere. Dopo aver evitato di mandare in onda le immagini, la produzione dell’Isola dei Famosi ha deciso di fare chiarezza e nella puntata di lunedì 29 aprile ha mostrato le immagini dello scontro. La clip parte già con Artur e Francesco Benigno ai ferri corti e con quest’ultimo che provoca il modello, colpevole secondo l’attore di aver parlato alle sue spalle facendo gesti (non si capisce però che tipo). All’ennesima provocazione Artur invita il concorrente squalificato a farsi un giro, un’esternazione che accende ulteriormente gli animi. Francesco Benigno si avvicina sempre più al volto del modello che mette una mano davanti per fare muro. Si passa agli spintoni e così l’attore prende un bastone di legno e minaccia di picchiarlo prima che gli altri concorrenti mettano fine allo scontro.