Roberto Vannacci moglie e figli: chi è Camelia un libro per lei

La vita privata di Roberto Vannacci: cosa fa sua moglie Camelia Mihailescu di origini rumene la storia di Elena e Michela

Il generale Roberto Vannacci con Il suo libro, Il mondo al contrario, è diventato estremamente popolare. Ancor di più è sulla cresta dell’onda mediatica con la sua candidatura alle elezioni Europee in quota Lega di Matteo Salvini. La vita privata, come quella di ogni politico, diventa così al centro della curiosità degli elettori e non potrebbe essere altrimenti con una delle figure più controverse degli ultimi anni, nonché autore di un best seller. Roberto Vannacci ha una moglie di origini rumene Camelia Mihailescu e due figlie di nome Elena e Michela di cui però si conosce poco tranne che praticano sport, in particolare triathlon. 56 anni, nativo di La Spezia da famiglia di origini sarde, ma cresciuto a Ravenna, il Generale è nell’esercito dal 1986 e ricopre attualmente la carica di capo di stato maggiore del Comando delle forze operative terrestri. Roberto Vannacci e Camelia Mihailescu si sono conosciuti all’Accademia di Alti Studi Militari, attualmente la National Defense University Carol I a Bucarest dove il generale ha studiato per conseguire la laurea in Scienze militari. All’epoca quella che poi è diventata sua moglie lavorava nello stesso plesso ma presso il Dipartimento di Documenti Classificati, all’interno dell’Accademia di Alti Studi Militari.

La biografia della moglie di Roberto Vannacci è molto ricca essendo una grande professionista oltre ad aver accompagnato il marito nelle sue più importanti tappe della sua carriera in giro per il mondo. Camelia Mihailescu è nata a Bucarest in Romania, ha 46 anni e attualmente vive in Italia con la sua famiglia. Si è laureata al liceo Mihai – Bravu, poi si è iscritta alla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università romeno-americana di Bucarest, dove si è laureata nel 2002. Nel 2006 ha ottenuto una secondo titolo presso il Dipartimento per la formazione del personale docente, Facoltà di Psicologia e Scienze dell’Educazione (sempre all’Università di Bucarest). La moglie di Roberto Vannacci parla 4 lingue: rumeno, italiano, inglese e francese. Ha ricoperto la carica di redattore e capo ufficio presso la casa editrice dell’istituzione militare National Defense University. È appassionata di libri e arte, teatri e musei, cucina e giardinaggio. Pratica sport da quando era bambina, un’abitudine che ha lasciato ora. Le piace andare in palestra, correre o nuotare. Camelia Mihailescu è stata presidente di un’associazione di ufficiali mogli, AFASA (Air Force Officers Spouse Association), per l’organizzazione di eventi sociali e promozione culturale delle culture da tutti gli angoli del mondo.

Roberto Vannacci: la moglie pronta ad un libro?

Camelia Mihailescu ha rilasciato una lunga intervista a Gazeta Romaneasca in cui potrebbe essere nato un piccolo scoop. La moglie del generale Vannacci si è a lungo soffermata sul raccontare le sue emozioni e la sua passione per la sua attività di presidentessa dell’AFASA. Questi viaggi le hanno permesso di scoprire nuove culture ma soprattutto di misurarsi con il difficile ruolo di donna accanto ad un uomo di potere. Così un po’ per gioco un po’ per convinzione, che possa essere un nuovo best seller, è arrivata la possibilità che Camelia Mihailescu, psicoterapeuta, possa scrivere anche lei un libro come suo marito e perché no chiamarlo “La moglie del Generale“.