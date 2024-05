Scaletta concerto Primo Maggio: cantanti e orari

Il Concerto del Primo Maggio è il grande evento della giornata in Italia: la scaletta dell’evento, tutti i cantanti sul palco e gli orari.

Anche quest’anno il Primo Maggio è un evento musicale e televisivo di grandissima rilevanza, tra più attesi, visti e commentati dell’anno. Oltre 50 cantanti si alterneranno sul palco del Concertone di Roma, che nel 2024 ruoterà attorno al concept Ascoltiamo il Futuro #1M2024. L’edizione del Primo Maggio 2024 è storica perché per la prima volta si tiene al Circo Massimo, invece che nella tradizionale Piazza San Giovanni di Roma. Ciò che non è cambiato è che l’evento è assolutamente gratuito e va in diretta in tv: l’evento può essere seguito interamente in esclusiva su Rai Play e Rai Italia, ma alcune parti (tra cui l’inizio e poi dalle 16 fino alla fine) saranno trasmesse su Rai 3. C’è anche una diretta radiofonica su Radio 2. Lo show inizierà alle 13.15 e terminerà alle 00.15. È prevista un’unica pausa, dalle 19 alle 20, per l’edizione serale dei telegiornali. La scaletta definitiva del Primo Maggio 2024 non è stata ancora comunicata, ma si conoscono alcuni dettagli sui cantanti partecipanti e il loro arrivo sul palco del Concertone. Ovviamente come tutti i concerti dal vivo potrebbero esserci delle modifiche dell’ultimo minuto.

Il concerto del Primo Maggio si apre alle 13.15 con una serie di giovani cantanti: Albe, Cioffi, Diego Lazzari e Nashley, Etta, Gaudiano e Irbis. A presentare questo opening dell’evento c’è Big Mama, cantante che ha partecipato anche all’ultimo Festival di Sanremo. Successivamente, la conduzione del Concertone passerà a Noemi ed Ermal Meta, mentre sul palco si alterneranno varie star della scena musicale italiana: Achille Lauro, Ariete, Coez e Frah Quintale, Colapesce e Dimartino, Cosmo, Dargen D’Amico, Ditonellapiaga, Ex-Otago, Geolier, La Rappresentante di Lista, Leo Gassman, Mahmood, Malika Ayane, Morgan, Motta, Negramaro, Piero Pelù, Piotta, Rose Villain, Santi Francesi, Tananai, Tropico, Ultimo e molti altri ancora.

Orari Primo Maggio

In attesa che venga comunicata la scaletta definitiva del Concertone del Primo Maggio, gli orari da tenere a mente sono soprattutto quello di inizio e di fine dell’evento. Il concerto andrà si aprirà alle 13.15 su Rai 3, anche se i primi cantanti saliranno sul palco più o meno attorno alle 13.30. Il finale dello show è previsto per poco dopo la mezzanotte, ovvero per le 00.15, dopo quasi 12 ore di show. Una sola interruzione: quella tra le 19.00 e le 20.00, durante la quale verrà andrà in onda l’edizione serale del telegiornale. Alle 16.00 il Concertone sarà trasmesso anche su Rai Radio 2 con la conduzione di Diletta Parlangeli, che durerà fino alle 19.00. Dalla ripresa del Concertone delle 20.00, a presentare la fase conclusiva dello show saranno Carolina Di Domenico e Pier Ferrantini. Tra le 19 e le 20, inoltre, su Rai Radio 2 e in diretta sul canale 202 della tv, ci sarà il dj set di Ema Stokholma dal palco principale del Primo Maggio.