Luigi Di Maio chi è la compagna Alessia D’Alessandro: mamma bis

Alessia d’Alessandro è la nuova compagna di Luigi di Maio. Economista ed ex politica è incinta del fu volto del Movimento 5 stelle

Lo confessiamo, un po’ tutti eravamo rimasti a Virginia Saba con la conseguente rottura caduta nel dimenticatoio. Oggi la compagna di Luigi Di Maio è la 34enne Alessia d’Alessandro e fa notizia perché è incinta dell’ex Vicepremier di Pomigliano D’arco. L’ ottima novella è ufficiale: il figlio di Luigi di Maio nascerà a settembre ed è un maschietto. Secondo quanto riportato dall’Adnkronos, il pargolo vedrà la luce in Germania e avrà quindi la cittadinanza italiana ma anche quella tedesca grazie alla madre, che a sua volta ha la doppia nazionalità. La nuova compagna di Luigi Di Maio, Alessia D’Alessandro, è nata il 12 novembre 1990 ad Agropoli, in provincia di Salerno. I suoi genitori sono però entrambi italo tedeschi: il padre per anni si è trasferito per lavoro in Germania e oggi lavora per la Regione Campania, mentre la madre al contrario è teutone trapianta nel nostro Paese. La mamma dell’attuale compagna dell’ex Ministro degli Esteri è famosa negli ambienti che contano. La suocera del fu volto del Movimento 5 Stelle si chiama Beatrice ed è legata sentimentalmente ad un nuovo amore: il Principe Angelo Granito di Belmonte, ricco proprietario a Santa Maria di Castellabate. Non si sa esattamente quando sia iniziata la relazione tra la futura madre di suo figlio e il delfino mancato di Beppe Grillo , ma di sicuro la prima volta che Luigi Di Maio e Alessia D’Alessandro sono stati fotografati assieme era nel marzo del 2023, dopo che l’ex capo politico del M5S aveva interrotto una relazione durata quattro anni con Virginia Saba, donna sarda di quattro anni più grande di lui.

In quell’occasione, il nativo di Pomigliano D’Arco e la nuova compagna erano stati visti a Venezia, e il settimanale Chi aveva fornito qualche informazione sull’ultima fiamma del giá Vicepremier. A unirli è stata innanzitutto la politica, dato che si conobbero di sicuro nel 2018 durante le elezioni politiche, quando Alessia d’Alessandro si candidò con il M5S nel Cilento. Partecipando al programma di La7 Dimartedì, il Grillino la presentò come “un’economista che lavora con la Cdu in Germania”, ma il partito tedesco di Angela Merkel aveva precisato che la fidanzata del politico di primo piano era solo un’assistente e non ricopriva alcun incarico. A quei tempi, la futura compagna di Di Maio si occupava del marketing della Wirtschaftsrat, una società vicina alla Cdu. Sul suo ruolo era scoppiata una polemica che aveva costretto l’economista a chiarire la questione addirittura in un’intervista al New York Times.

33 anni, il curriculum della compagna di Luigi di Maio conosce cinque lingue e ha studiato alla Sciences Po di Parigi e alla Jacobs University di Brema. Successivamente ha lavorato nel reparto di contabilità di un’azienda, poi nel settore delle risorse umane ed è stata anche consulente internazionale nel turismo. In precedenza, per pagarsi gli studi aveva brevemente posato come modella, ma è sempre stata appassionata alla politica, anche se poi la sua candidatura del 2018 con il M5S non andò a buon fine e non venne eletta.

Alessia d’Alessandro figlia

Non è un segreto, Alessia D’Alessandro ha già una figlia, da un altro uomo, nata nel novembre 2018. Su Instagram la compagna di Di Maio posta spesso delle bellissime foto con il suo piccolo grande amore che riempie le sue giornate di affetto e impegni. Oggi Luigi di Maio ha un ruolo delicato quanto poco usuale e per questo sembra sparito dai radar. Il politico è Rappresentante speciale dell’UE per il Golfo Persico, ovvero una figura diplomatica.